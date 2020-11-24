روسيا تطالب بحقها من العالم: نحن أول من توصل للقاح لفيروس كورونا

طالبت روسيا العالم بالاعتراف بلقاحها لفيروس كورونا المستجد، معتبرة أن لقاح "سيوتنيك في" هو الأول في العالم، قبل إعلان الشركات الأمريكية والأوروبية عن لقاحاتها الأهم، "بيونتيك- فايزر، وموديرنا، وأكسفورد –أسترازينيكا".

قدمت روسيا طلبًا للأمم المتحدة ، يفهم منه إنه مطالبة لحقها الدولي في تأكيد فاعلية لقاحها، عبر حثها العامة للأمم المتحدة ، تطعيم الموظفين الأمميين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وحول هذا علقت الأمم المتحدة على الأمر بأنها ستنظر في مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطعيم باللقاح الروسي.

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "نحن نواصل المباحثات وننظر في هذا العرض".

عرض بوتين تقديم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم موظفي المنظمة مجانا، وذلك في كلمته عبر الفيديو ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

ولم يستبعد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا، أن يجري تقديم اللقاح من قبل مبتكريه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وعلاوة على هذا، قدم صندوق الاستثمار الروسي للجمعية الطبية الأوروبية طلب ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي، قبل انطلاق إنتاجه في ألمانيا، وأعلن عن إنتاج 450 مليون جرعة منه في الهند وكوريا الجنوبية.

قال الرئيس التنفيذي لـلصندوق كيريل ديميترييف: "نتوقع زيارة وفد كبير من فرنسا هذا الأسبوع، ونحن نعمل مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وربما سننتج لقاحنا في ألمانيا".

وأضاف: "سيتم إنتاج 150 مليون لقاح في كوريا الجنوبية، و300 مليون جرعة في الهند، على أن يتم تزويد الأرجنتين بـ25 مليون جرعة من اللقاح بعد إنتاجه في البلدين المذكورين.

وأكد على أنه ستبدأ في يناير المقبل عمليات التسليم الأولى للقاح في الخارج.

ومن المتوقع إن يكون سعر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-V" أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا"، وفق ما ذكرت صحف روسية.





وقالت التقارير الصحفية، إن الأسعار المعلنة للقاح بيونتيك –فايزر ستكون 19,5 دولار لجرعة واحدة، وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح موديرنا، لكن لقاح سبوتنيك في سيكون أرخص بكثير.



