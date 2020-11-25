كيف يؤثر الجير على الأسنان واللثة والقلب.. إليك طرق العلاج

يمكن أن يجعل الجير تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط كما ينبغي صعبا، فمن المحتمل أن يسبب تسوس الأسنان،

لأن البكتيريا الموجودة فيه يمكن أن تهيج اللثة وتتلفها، وبمرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى مرض اللثة التدريجي.





أخف شكل من أشكال أمراض اللثة يسمى التهاب اللثة، ويمكن عادةً إيقافه وعكس اتجاهه إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط واستخدام غسول الفم المطهر وحصلت على تنظيف منتظم من طبيب الأسنان.





إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يزداد الأمر سوءًا، لدرجة أن الجيوب تتشكل بين اللثة والأسنان وتصاب بالبكتيريا، هذا يسمى التهاب دواعم السن، يرسل جهازك المناعي مواد كيميائية للرد وتختلط بالبكتيريا والأشياء التي تطردها، يمكن أن يتسبب الناتج في تلف العظام والأنسجة التي تثبت أسنانك في مكانها، كما تربط بعض الدراسات بين البكتيريا الموجودة في أمراض اللثة وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى.





طريقة إزالة جير الأسنان في المنزل



استخدم الفرشاة بانتظام مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة، لن يزيل المقشر لمدة 30 ثانية مرتين يوميًا البلاك أو يمنع الجير، استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة صغيرة بما يكفي لتناسب فمك، وتأكد من تضمين الأسطح التي يصعب الوصول إليها خلف أسنانك وعلى الأضراس الخلفية.





لقد وجدت الدراسات أن فرش الأسنان الإلكترونية أو التي تعمل بالطاقة قد تتخلص من البلاك بشكل أفضل من النماذج اليدوية، بغض النظر عن النوع الذي تستخدمه، تأكد من أنه يحمل ختم الموافقة من جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA)، وقد خضعت هذه الاختبارات الصارمة لمراقبة الجودة والسلامة.





اختر معجون أسنان للتحكم في الجير يحتوي على الفلورايد، سيساعد الفلوريد في إصلاح تلف المينا، وتحتوي بعض المنتجات على مادة تسمى التريكلوسان تحارب البكتيريا الموجودة في البلاك.





الخيط، الخيط، الخيط، بغض النظر عن مدى جودة استخدامك لفرشاة الأسنان، فإن خيط تنظيف الأسنان هو الطريقة الوحيدة لإزالة البلاك بين أسنانك وإبقاء الجير بعيدًا عن هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها.





اشطفه يوميًا، استخدم غسول الفم المطهر يوميًا للمساعدة في قتل البكتيريا المسببة للبلاك.





مراقبة النظام الغذائي الخاص بك: تتكاثر البكتيريا الموجودة في فمك على الأطعمة السكرية والنشوية، عندما تتعرض لتلك الأطعمة، فإنها تطلق أحماضا ضارة، حاول أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وقلل من كمية الأطعمة السكرية التي تتناولها، هذا ينطبق على الوجبات الخفيفة أيضًا، ففي كل مرة تأكل، تقوم أيضًا بإطعام البكتيريا في فمك، لا داعي للتخلي عن الحلويات أو الوجبات الخفيفة بين الوجبات، فقط كن على دراية بعدد المرات التي تنغمس فيها، اغسل أسنانك واشرب الكثير من الماء أثناء وبعد الوجبات.





لا تدخن: تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر أو يستخدمون منتجات التبغ الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بالجير.





بمجرد تكوين الجير، لن يتمكن سوى طبيب الأسنان من إزالته من أسنانك، لذلك، قم بزيارة طبيب أسنانك كل 6 أشهر لإزالة أي لويحات وجير قد تكون قد تشكلت ولمنع حدوث المزيد من المشاكل.









إزالة جير الأسنان بالملح

المضمضة على الريق بالماء الدافئ والملح لمدة 10 دقائق، تخلصك من رائحة الفم الكريهة طوال اليوم.

- يعالج التهابات اللثة ويسكن آلام الأسنان عند إصابتها بالتسوس.

- يساعد على تبييض الأسنان وإزالة جير الأسنان تدريجيًا.

- المضمضة بالماء الدافئ والملح تعمل على قتل البكتيريا والجراثيم من الفم.

- علاج التهابات اللوزتين.

- يعمل على تطهير الفم، بما يحمي الأسنان من التسوس.









إزالة الجير من الأسنان بطرق طبيعية

صودا الخبز وعصير الليمون: اصنع عجينة من ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع بعض صودا الخبز لتبييض الأسنان في المنزل بأمان وفعالية.







عصير الليمون غني بحمض الستريك الذي يبيض الأسنان بشكل طبيعي وصودا الخبز هي مادة كاشطة خفيفة تساعد على إزالة البقع على سطح الأسنان بلطف.





قشر البرتقال: افركي الأسنان بالجزء الداخلي أو الأبيض من قشر البرتقال لتبييض الأسنان بشكل طبيعي، يحتوي هذا الجزء الأبيض أو البياض على الليمونين، وهو منظف مذيب طبيعي ويستخدم أيضًا في العديد من منتجات تبييض الأسنان المتاحة تجاريًا، بما أن قشر البرتقال ليس حامضيًا، فهو آمن للاستخدام لأنه لا يضر بمينا الأسنان.





أوراق الريحان وزيت الخردل: سحق بعض أوراق الريحان الطازجة أو المجففة واخلطها مع بعض زيت الخردل. الآن، قم بتطبيق هذا المعجون مباشرة على الأسنان بمساعدة فرشاة الأسنان لتبييض الأسنان بسرعة وفعالية.







يعمل الريحان كمادة كاشطة معتدلة، كما أنه مفيد جدًا لحماية اللثة، في حين أن زيت الخردل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للفطريات.





ملح البحر وصودا الخبز: صودا الخبز هي نفسها منتج طبيعي لتبييض الأسنان لأنها تحتوي على خصائص قلوية، كما أنها تعمل كمادة كاشطة خفيفة. إضافة ملح البحر إليه يصنع مقشرًا سريعًا مضادًا للبكتيريا ومبيضًا للأسنان يقاوم الطعم الحمضي في الفم.





مسحوق الكركم: يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، وكلها مفيدة ضد مشاكل الأسنان الشائعة، كما أنها تعمل كمادة كاشطة خفيفة وتزيل البقع من الأسنان.





مسحوق الأسنان المحضر باستخدام ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز: وملعقة كبيرة من المريمية المجففة المسحوقة، وملعقتان صغيرتان من ملح البحر المطحون، و15 قطرة من زيت النعناع العطري فعالة جدًا في تبييض الأسنان بشكل طبيعي دون استخدام أي مواد كيميائية قاسية.





مارجوز: اصنع عجينة من زيت المارجوزا بالقليل من معجون الأسنان واستخدمي هذا المزيج لتنظيف أسنانك، تشتهر Margosa على نطاق واسع بخصائصها الطبية وهي لا تجعل الأسنان أكثر بياضًا فحسب، بل توفر أيضًا رعاية طبيعية للفم.





جزر: افرك قطعة صغيرة من الجزر على أسنانك بعد غمسها في بعض عصير الليمون الطازج. فيتامين أ الموجود في الجزر مفيد لصحة مينا الأسنان ويساعد على إزالة اصفرار الأسنان.





زنجبيل: افرك بعض الزنجبيل المبشور على أسنانك للاستفادة من فيتامين سي الموجود فيه لتبييض الأسنان. يوفر الزنجبيل أيضًا خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات.





امزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع ربع كوب من عصير الليمون الطازج وكوب من الماء الدافئ. تغرغر بهذا المزيج لتبييض الأسنان، حيث إن فيتامين سي الموجود في عصير الليمون والمعادن الموجودة في ملح البحر يساعد على تبييض وتجديد مينا الأسنان.









أوراق الغار: طحن 4 أوراق غار بقشر برتقال، افرك هذا المعجون على الأسنان بفرشاة لتبييض الأسنان وإزالة البقع الصفراء عليها.





لمنع تراكم الترسبات، وفرشاة أسنانك على الأقل مرتين في اليوم مع لينة، وعجت مقربة طرف فرشاة أسنان . انتبه بشكل خاص إلى المساحة التي تلتقي فيها اللثة والأسنان. استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.





استخدم الخيط بين الأسنان مرة يوميًا على الأقل لإزالة جزيئات الطعام والبكتيريا.

استخدم غسول الفم المضاد للبكتيريا لتقليل البكتيريا التي تسبب مرض البلاك واللثة.

قم بزيارة طبيب الأسنان أو أخصائي صحة الفم كل 6 أشهر لإجراء فحص وتنظيف للأسنان.





اسأل طبيب أسنانك عما إذا كان مانع التسرب مناسبًا لك. مواد منع التسرب للأسنان عبارة عن طلاء بلاستيكي رقيق يتم دهانه على أسطح مضغ الأسنان لحمايتها من التسوس والتسوس.





تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وقلل من عدد الوجبات الخفيفة بين الوجبات. إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة، فاختر الأطعمة المغذية مثل الزبادي العادي أو الجبن أو الفاكهة أو الخضار النيئة. تساعد الخضار، مثل الكرفس، على إزالة الطعام وتساعد اللعاب على تحييد الأحماض المسببة للبلاك.





إزالة جير الأسنان بزيت الزيتون.





ووصف المعالج بالاعشاب والطب البديل محسن النادي من طرق إزالة الجير باستخدام طرق طبيعيّة كما يلي:

· زيت جوز الهند: حيث يُساعد هذا الزّيت على حجب تراكم الجير على الأسنان.

. زيت الزيتون، لزيت الزيتون الطبيعي دور فى تطهير الفم من الجير.

· زيت القرنفل: لزيت القرنفل دور في تطهير الفم من البلاك، والذي هو أساس تكون الجير.

· الفواكه: تحتوي الفواكه على موادّ تُؤثّر على الفم وتزيد من تدفُّق اللُّعاب، وتُعدّ الفواكه السلاح الأمثل ضد التسوس وأمراض اللثة.

· الحليب: يحتوي الحليب بمُنتجاته المُختلفة من ألبان وأجبان على مادّة الكالسيوم، والتي يفقدها السنّ نتيجةً لتناول بعض الأطعمة، كما أنه يزيد من إنتاج اللّعاب.

· الشاي: يحتوي الشاي الأسود والأخضر على بوليفينولات تتفاعل مع بكتيريا البلاك، هذه المواد إما أن تقتل أو توقف البكتيريا، وهذا يقي من نمو أو إنتاج الأحماض التي تهاجم الأسنان.

· واعتمادًا على الماء الذي يُحضر به الشاي فإن كوب الشاي قد يحتوي على الفلورايد أيضًا.





إزالة جير الأسنان بالخل

الخل من أفضل المكونات التي تساعد بشكل سريع على التخلص من طبقات الجير التي توجد على الأسنان، وهذا من خلال خلط ملعقة من الخل مع كوب من الماء الدافئ، ويستخدم كغسول يومي يعمل على حماية الأسنان من تراكم طبقات الجير.