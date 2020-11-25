حرب شرسة.. رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مجلس إدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف جميع المستحقات المتأخرة لهم قبل اللقاء، بالإضافة إلى وضع مكافآت خاصة يحصلوا عليها في غرفة الملابس حال التتويج ببطولة افريقيا.



وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "رئيس الزمالك أكد للاعبين أن الجميع مستمر في الموسم المقبل، مطالبًا بعدم الإلتفات لما يقال حول رحيل بعض اللاعبين، مشددًا على أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق تمسك بكل اللاعبين.



وأضاف: "رئيس الزمالك أكد للاعبيه تعرضهم لحرب شرسة مبديا ثقته الكبير فيهم والرد على الجميع بالتتويج بدوري الأبطال".



خضع لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية صباح اليوم للكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.





وتوجه محمود الونش مدافع الفريق لفندق اقامة بعثة الزمالك للخضوع للمسحة بعد إصابته بفيروس كورونا للاطمئنان على حالته.



وذلك بعدما أثبتت المسحتين السابقتين اللتين خضع لهما إيجابيتهما وإصابته بفيروس كورونا، حيث يتواجد مدافع الأبيض، فى الوقت الحالى، داخل العزل الصحى وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وذلك قبل مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك بخضوع لاعبي الفريق لمسحة طبية في العاشرة صباح اليوم الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد .





ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة





وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء يوم الاثنين الماضي ، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى.



وهذا استعدادًا لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا.