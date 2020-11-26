حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 - 11 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 26-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





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برج الحمل

مهنيا: القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، لكن عليك بتنظيم جهدك. عاطفيا: تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.





برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل.. راجع نفسك بصدق لتتفادى الوقوع في أخطاء.

عاطفيا: رغم الضغوط.. المشتري وبلوتو في منزل الحظ يساعدانك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.





برج الجوزاء

مهنيا وعائليا: القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، قد تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.





برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.





برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا وماليا: رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الحب تساعدك أن تشارك الجميع بحب وود وتحقق مكاسب مهمة.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك كل الحيوية والطاقة والقدرة على العطاء وتحقق مكاسب مهمة.





برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات والوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط، وتنظم أفكارك جيدا.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط تنظيمك لأعمالك يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.





برج الميزان

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تمهل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهما.

مهنيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.





برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد ببرجك يساعدانك على التأثير فيمن حولك وتهتم بأزمات الآخرين كأنها أزمتك ويشغلك العطاء.

مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.





برج القوس

مهنيا واجتماعيا: الشمس والقمر داعمان وتستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.

عاطفيا: انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.





برج الجدي

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تستسلم للمشاعر السلبية أو لذكريات حزينة من الماضي.