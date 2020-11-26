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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 - 11 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 26 -11- 2020
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 26-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
مهنيا: القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، لكن عليك بتنظيم جهدك.
عاطفيا: تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.

برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل.. راجع نفسك بصدق لتتفادى الوقوع في أخطاء.
عاطفيا: رغم الضغوط.. المشتري وبلوتو في منزل الحظ يساعدانك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.

برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، قد تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا وماليا: رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الحب تساعدك أن تشارك الجميع بحب وود وتحقق مكاسب مهمة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك كل الحيوية والطاقة والقدرة على العطاء وتحقق مكاسب مهمة.

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات والوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط، وتنظم أفكارك جيدا.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط تنظيمك لأعمالك يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

برج الميزان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تمهل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهما.
مهنيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد ببرجك يساعدانك على التأثير فيمن حولك وتهتم بأزمات الآخرين كأنها أزمتك ويشغلك العطاء.
مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: الشمس والقمر داعمان وتستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.
عاطفيا: انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.

برج الجدي
اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تستسلم للمشاعر السلبية أو لذكريات حزينة من الماضي.
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