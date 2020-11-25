حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/24 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء24-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي.. فلا تصر على التحكم في كل شيء واسترخ قليلا.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، اليوم قد يمنحك الفلك سعادة ودفئا في علاقتك بمن حولك وبمن تحب.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تحكّم في انفعالاتك وخفّف كلامك واستمع جيدا للآخر.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك وتحقق مكاسب.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في منزل الحب تدعمك وتعدك بالنجاح وتمدك باليقظة والرغبة في الانطلاق والتحرر.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتميل نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط تبدو.. متماسكا ورزينا وقادرا على الإقناع والاقتراب بلطف.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص الحقوق والتوقيعات وإبرام العقود.
عاطفيا وصحيا: يطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في ردود أفعالك وعليك أن تتجنب السرعة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يمنحانك كل السحر واليقظة وتعرف كيف تتصرف بحكمة.
مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط والقدرة على الإنجاز.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: تمنحك الأفلاك يقظة ذهنية وقد تجد نفسك اليوم قادرا على القيام بشيء مبتكر.
عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.
عاطفيا وعائليا: ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر في العواقب المترتبة على كل تصرف.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، الشمس والقمر داعمان وقد تقترب اليوم ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيًا واجتماعيًا: تنصحك الأفلاك أن تتأنى في التعبير عن أفكارك ولا تعطي ثقتك إلا للمخلصين.
مهنيًا وماليًا: القمر في منزلك الثاني وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بنّاءة لتنمية أمور مهنية ومالية، فقط اهتم بالتفاصيل قبل تنفيذها تجنبًا للأخطاء.