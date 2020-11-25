حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/24 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء24





الحمل من21/3 إلى 20/4 اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد. عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.









الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي.. فلا تصر على التحكم في كل شيء واسترخ قليلا. مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا.









الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح. اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، اليوم قد يمنحك الفلك سعادة ودفئا في علاقتك بمن حولك وبمن تحب.





السرطان من 22/6 إلى 22/7 اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث. عاطفيا: إذا كنت متزوجا تحكّم في انفعالاتك وخفّف كلامك واستمع جيدا للآخر.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك وتحقق مكاسب. اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في منزل الحب تدعمك وتعدك بالنجاح وتمدك باليقظة والرغبة في الانطلاق والتحرر.









العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتميل نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية. عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط تبدو.. متماسكا ورزينا وقادرا على الإقناع والاقتراب بلطف.









الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص الحقوق والتوقيعات وإبرام العقود. عاطفيا وصحيا: يطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في ردود أفعالك وعليك أن تتجنب السرعة.









العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يمنحانك كل السحر واليقظة وتعرف كيف تتصرف بحكمة. مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط والقدرة على الإنجاز.





القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا واجتماعيا: تمنحك الأفلاك يقظة ذهنية وقد تجد نفسك اليوم قادرا على القيام بشيء مبتكر. عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.









الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق. عاطفيا وعائليا: ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر في العواقب المترتبة على كل تصرف.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2 مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة. اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، الشمس والقمر داعمان وقد تقترب اليوم ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.



