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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الأربعاء الموافق 24 من نوفمبر.


نصيحة علم الأبراج:

اليوم سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لك من حيث المال. تحتاج إلى كبح جماح النفقات غير الضرورية ، وإلا فقد تواجه أزمة مالية كبيرة في الأيام المقبلة. إذا زاد عبء العمل عليك في المكتب ، فلا داعي للقلق به. 

أنت تحاول إكمال جميع مهامك وفقًا للخطة. سيكون اليوم يومًا مفيدًا جدًا للأشخاص الذين لديهم أعمال تجارية في مجال الأغذية والمشروبات. 

يمكنك الحصول على فائدة مالية جيدة. ستكون علاقتك مع زوجتك قوية. 

اليوم سيكون لديك وقت لا ينسى مع الحبيب. بمساعدة أخيك الأكبر، يمكنك اليوم إكمال مهمة مهمة. سيكون اليوم جيدًا من حيث الصحة.

عند الحديث عن العمل ، سيحصل الموظفون على الدعم الكامل من كبار الضباط في المكتب. بصرف النظر عن هذا ، قد تحصل اليوم على فرصة ستحدث تطورًا جديدًا في حياتك المهنية.

 يمكن لرجال الأعمال الاستفادة أيضا. إذا كان عملك مرتبطًا بالأثاث والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والكتب وما إلى ذلك ، فيمكنك تحقيق ربح مالي كبير. من ناحية أخرى .

ستكون علاقتك بأفراد عائلتك أقوى. بالحديث عن الصحة ، إذا كنت مصابًا بالسكري ، فاحرص على شرب طعامك بشكل خاص.

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