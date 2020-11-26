بطارية أكبر وشاحن خارق.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف أوبو Reno 5 Pro 5G

تستعد شركة أوبو Oppo ، لإطلاق أحدث هواتف سلسلة رينو Reno، والتي تم رصدها في عدد من التسريبات السابقة على قوائم هيئات تنظيم الاتصالات الصينية بأرقام طراز PDSM00 و PDST00، ضمن التسريبات الصادرة من قاعدة وكالة TENAA .





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، اعتمدت شركة أوبو نسختين من هواتف سلسلة رينو5 Reno5 القادمة،حيث ظهرت بعض التسريبات حول الهاتف الرائد ضمن التشكيلة Reno5 Pro 5G، والتي كشف عن بعض مواصفات الهاتف المرتقب إطلاقه قبل نهاية العام الجاري.









وسيحتوي هاتف Reno5 Pro 5G، على شاشة كبيرة بقياس 6.55 بوصة، وأدرج الهاتف ضمن قوائم الوكالة التنظيمية الصينية TENAA ، ببطارية تبلغ سعتها 2125 مللي أمبير في الساعة، مما يعني أن السعة الفعلية لبطارية الهاتف ستكون 4250 مللي أمبير في الساعة، وستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وهو ترقية كبيرة عن إصدارات الهواتف السابقة Reno3 Pro 5G و Reno4 Pro 5G.





ومن المتوقع أن يأتي هاتف رينو5 برو Reno5 Pro، كاميرا خلفية رباعية، مع شاشة ذات جوانب منحنية، إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، حول هاتف Reno5 5G، القادم من أوبو والذي تم رصده في قاعدة بيانات الهيئة التنظيمية للاتصالات 3C، سيأتي مزودا بتقنية شحن سريع 65 وات.





ومن المتوقع أن يحتوي الإصدار العادي من سلسلة رينو5 Reno5، على بطارية تبلغ سعتها 4200 مللى أمبير في الساعة، إلى جانب شاشة ستكون من نوع OLED، مع معدل تحديث للشاشة بقدرة 60 هرتزا في الثانية.





وستعمل سلسلة أوبو رينو5 Reno5، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Snapdragon 775G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وستكون مصحوبة بكاميرا رئيسية فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرتين إضافيتين بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا رئيسية كاميرا بدقة 64 ميجابكسل.





وسيتم إطلاق سلسلة رينو5 Reno5، بأربعة خيارات لونية هي الأزرق والأسود والأحمر الأبيض، بينما ستعمل بأحدث إصدار من واجهة المستخدم ColorOS، من أوبو والمرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11 Android 11.