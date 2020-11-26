حسن ضوة: دور تنسيقية شباب الأحزاب ترجم بالنتائج الإيجابية في الانتخابات

كشف حسن ضوة، مرشح تنسيقية شباب الأحزا ب لعضوية مجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن تنسيقية شباب الأحزاب.





وقال ضوة، في حوار تلفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، اليوم الخميس، إن دور تنسيقية شباب الأحزاب تُرجم بالنتائج الإيجابية في الانتخابات.





وأضاف مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، أن القيادة السياسية تعي مصلحة الشباب وتضعهم أولوية، مستطردا "نرى هذا الأمر من خلال تنظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرات وفعاليات للشباب خلال سنوات حكمه للبلاد".

وأضاف ضوة، "أنا فخور بوجودي في التنسيقية والتي هى قاصرة على الشباب"، متابعا "نجلس مع الشباب ونعمل على استمالة شباب الأحزاب".





وتابع مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، أن في التنسيقية يوجد 26 نائبا في مجلس الشيوخ، و14 نائبا في مجلس النواب، وتم تشريفنا بتعيينات من الرئيس السيسي، مستدركا "لدينا ستة نواب محافظين، وكلهم شباب لا يزيد سنهم على 40 عاما، وهذا الأمر يعطي تحفيز للشباب".





وأكد مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، أنه لدينا خبرات في كل المجالات وفي كل التخصصات وفي مشاكل المجتمع ودورنا الأساسي مساعدة القيادة في عملها وقدمنا أوراق وحلول كثيرة للدولة، لافتا إلى أنه نناقش في الاجتماعات مشاكل الدولة ونحن جزء من الشعب المصري العظيم ونتفق على مصلحة البلاد.





وأوضح ضوه، أنه نخلع العباءة الحزبية لمصلحة مصر، مستدركا أنه يحتك بالناس وننزل الشارع وننفذ مبادرات في مختلف المواقف والازمات وخاصة أزمة فيروس كورونا المستجد ومع بدايتها كان لنا فعاليات مختلفة والتنسيقية في أي حدث موجودين.





وفي السياق نفسه أشار حسن ضوه مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، إلى أن شعارنا في التنسيقية السياسية بمفهوم جديد.



