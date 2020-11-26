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رياضة

تركي آل الشيخ ينعى مارادونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:27 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
قدم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، العزاء في وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتيني دييجو ماردونا.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بإنستجرام صورة للراحل، معلقا عليها "أريد أن أقدم آخر التعازي للأرجنتين والعالم لموت السطور ييجو مارادونا، شخصية ملهمة في عالم كرة القدم أعظم لاعب على كل العصور قميص نابولي الخاص بك يعنى لي الكثير".

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.
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