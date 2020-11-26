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رياضة

أحمد مرعي يعلن قائمة منتخب السلة في تصفيات أفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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محمد سمير
أعلن أحمد مرعي، المدير الفني لمنتخب مصر رجال، عن قائمة الفراعنة النهائية التي يخوض بها منافسات تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا والتي تنطلق غدا، الجمعة، على صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر، ويختتم المنتخب استعداداته بخوض المران النهائي مساء اليوم، الخميس. 


وتضم قائمة المنتخب الوطني ١٢ لاعبا كالتالي: أحمد عادل دولا، ويوسف شحاتة، وعمرو الجندي، ويوسف شوشة، وأحمد حاتم، وعمر طارق، ومصطفى المكاوي "كيزو"، وعلي أحمد، ورامي إبراهيم، وأنس أسامة، وإيهاب أمين، وعمر عزب.
 

كما أنه تم توجيه الشكر لكل من إبراهيم حجازي وباسم الليثي، مع خروج هيثم كمال للإصابة.


وخضع لاعبو منتخب الفراعنة لمسحة لطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التصفيات الأفريقية، أكدت سلبية جميع المساحات إلى جانب الجهاز الفني وجاهزيتهم للمشاركة غدا، ومن المقرر أن يخضع أيضا جميع اللاعبين للمسحة الأخيرة اليوم.

 
ويضم جهاز المنتخب المصري كلًا من: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، ووسام جابر مدرب، ومحمد سليم مساعد مدرب، ووائل لطفي مدير منتخبات، ومحمد ربيع إداري، وسامح صلاح إداري، وأحمد يحيى طبيب، ومعتز مغازي مخطط أحمال.


ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.


وتنطلق مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة غدا، الجمعة، بصالة الدكتور كمال شلبي، بنادي الاتحاد السكندري بالشاطبي.


وأكد  محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، أن العمل يجرى على قدم وساق لتصبح  صالة الدكتور كمال شلبى بمقر النادى بالشاطبى، على أتم استعداد لاستقبال مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة، والتي يشارك بها المنتخب الوطنى، إضافةً إلى منتخبات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجارى وحتى 29 نوفمبر.


وتعد صالة زعيم الثغر من أفضل الصالات الرياضية داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما دعا الاتحاد المصري لكرة السلة  لإقامة مباريات هذه التصفيات على صالة النادي.


وسبق وعُقد اجتماع مؤخرًا بمقر النادي، بحضور عمرو مصيلحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير التصفيات حازم الرجال أمين صندوق النادي، و أحمد عبد المجيد، عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة والجهاز التنفيذي بالنادى، لمتابعة آخر تطورات اللجان المختصة بتجهيز البطولة ومدى الاستعداد لاستضافة الحدث الهام .
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