شلل مروري في شوارع جدة السعودية بسبب مياه الأمطار.. فيديو

غمرت مياه الأمطار، اليوم الخميس، شوارع مدينة جدة السعودية، وسط حالة من إعاقة سير السيارات في الشوارع.





وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شللا مروريا شاملا في جدة، وسط محاولات لشفط المياه.









وشهدت جدة هطول أمطار بغزارة، وسط توقعات باستمرار سوء الأحوال الجوية في المملكة خلال الأيام المقبلة.









وشهدت ساحات المسجد الحرام، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة، وذلك مع استمرار أداء المعتمرين لمناسك العمرة في الحرم المكي.









وأوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" السعودي عبد العزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة سقيا بدأت فجر اليوم، الخميس، متوقعًا أن تكون مكة ملتقى تصادم الرياح الرطبة والباردة.









وذكر "الحصيني"، عبر "صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متوقعٌ تشكّل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة، ومتوقع أن تتأثر جدة بهذه السحب وعموم مكة، ومن ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك أفضل لك اليوم الخميس حتى تهدأ الأجواء".









وقال: "متوقع أن يشمل ذلك سواحل مكة وسواحل الباحة وعسير وجازان، يليها التهم فيها، ثم يليها المرتفعات الجبلية فيها.. السيول متوقعة -إن شاء الله- اتبعوا توجيهات الدفاع المدني، وابتعدوا عن الأودية لأسباب: غزارة الأمطار المتوقعة، تجدد السحب الممطرة، طبيعة الأودية وشدة انحدارها".









فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، الخميس، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).









وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.









وفي سابق من الأمس، كانت المديرية العامة للدفاع المدني أصدرت تحذيرا عاجلا بعد رصد استمرار فرصة هطول أمطار على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.









وذكرت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «يستمر هطول مطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب».









وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس اليوم، الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تشمل 9 مناطق بالمملكة.









وقالت الهيئة إن الأمطار تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وتمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية.









وكانت وزارة التعليم السعودية أصدرت تعميمًا عاجلًا ومهمًا بشأن التوقعات بهطول أمطار على المملكة.







