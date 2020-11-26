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لأول مرة انتصار السيسي تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تفاصيل جديدة ولأول مرة عن علاقتها بالرئيس السيسي.

وقالت انتصار، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم، إنه: "نحن أقارب ووالدته تعتبر خالتي، والعائلة متعارفة، وكان معروفا في العائلة كلها أنه لديه طبيعة خاصة وأنه شخص شديد، ومميز، وإنسان جاد".

وأضافت أن شخصيتي كانت تشبه شخصيته كثيرا وكنت هادئة جدا".

وتابعت انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه: "حينما فاتح والدته للارتباط بي وقتها كنت بذاكر في ثانوي، ولما كلمني قال لي ذاكري عشان المذاكرة دي هتقف جنبنا، ووقتها عرفت أنه إنسان مسئول".

ونشرت قناة "dmc" برومو للحلقة على صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات القصيرة يوتيوب، بعنوان " لقاء خاص مع السيدة الأولى انتصار السيسي غدا الخميس الساعة 9 مساء فقط على dmc" .

وقالت الإعلامية إسعاد يونس خلال البرومو: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهم بقيمة بلد مهم بحجم مصر".

وأضافت: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة انتصار السيسى".
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