خبيرة علاقات أسرية: ما ينفعش أعلق على الزواج سبب فشلي في الحياة

كشفت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، حقيقة ما يقال إن الزواج يقضي على طموح المرأة، مؤكدة أن المرأة لديها قدرات كبيرة في مختلف أمور الحياة.





وقالت هند البنا، في حوارها لبرنامج "زينة"، المذاع عبر شاشة "الثانية" للتليفزيون المصري: "حينما يكون هناك هدف تريد المرأة تحقيقه أكيد سوف تحققه، ولن يستطيع أي شيء إيقافها".





وأضافت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية: "كل واحد بيختار حلمه وهدفه على حسب مهارته وقدراته، ونشتغل على نفسنا حتى نصل للهدف.. مينفعش نروح لحلم أكبر من الإمكانات، لإن ده هيخلينا نفشل ويسبب حالة من الإحباط".





ووجهت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، حديثها للمرأة العاملة والتي تسعى لتحقيق أحلامها، قائلة: "لا بد أن أعرف جيدا ما أريد، وأعرف الطريق له جيدا، وأعمل بجد حتى أصل له".





وشنت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، حملة نقد لاذع على الرجال الذين يريدون المرأة تجلس في المنزل وتترك عملها بعد الزواج.





وقالت، إن الزواج ضرورة في حياة أي إنسان، مضيفة أنه إذا كان لديك هدف لاستكمال نجاحات جديدة بعد الزواج في هذه الحالة عليك أن تختار شريك الحياة المقتنع بهذا الأمر.





وأضافت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أنه يوجد رجال تقضي على طموح الزوجة تماما، ويريدون أن تجلس زوجاتهم في المنزل، وعلى المرأة أن تعرف ما تريد ومسئولية ما تريد وخاصة بعد الزواج وأن تعي أن هناك مسئوليات أخرى وجديدة.





وتابعت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الواقع يكشف أي تخيلات ووقتها نعرف حقيقة هل تستطيع فعل هذا الأمر أم لا، متابعة: "ما ينفعش أعلق على الزواج سبب فشلي في الحياة العملية وتحقيق طموحاتي وأحلامي.

وأردفت هند البنا، أن بعض الأزواج يشعرون بغيرة من زوجاتهم بسبب وصولهم لنجاح كبير في العمل، وهذا الأمر يعود لحسن الاختيار من البداية وألا يكون اختياري شكلي.