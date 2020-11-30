التعليم أولا.. مدارس تاريخية خالدة بنيت خلال عهد محمد على في الدقهلية

حيث أسس العديد من المدارس التاريخية، وانشأ المدارس الابتدائية فى القاهرة والإسكندرية ثم تبعها في عِدة مدن حتي وصل عدد المدارس الابتدائية في الوجه البحري نحو 47 مدرسة منهم 40 مدرسة فقط فى مدينة المنصورة خاصة ان اهل مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية كانوا يحريصون على التعليم ودخول اولادهم للمدارس وشهدت فترة الأربعينات حركة إنشاء المدارس بمدينة المنصورة مثل مدرسة المنصورة الثانوية والمدرسة الثانوية الصناعية والمدرسة الثانوية التجارية التي اجتذبت السكان إلى مدينة المنصورة.



يقول الدكتور محمود المحمدي الخبير السياحي، لـ صدى البلد، ان اهم واقدم المدارس التى امر ببنائها محمد على باشا والتى كانت تقع بشارع فريدة حسان بمدينة المنصورة حيث يرجع تاريخ انشائها الى عام 1835 أنشأها محمد على في البداية كمدرسة ابتدائية وتعتبر أقدم مدرسة في المنطقة وأُغلقت عام 1841 وأُعيد فتحها في عهد الخديوي إسماعيل .



وواصل قائلا " تأثرت تلك المدرسة بالطراز المعمارى الاروبى والذى كان واضحًا على أساليب فن العمارة فى فترة محمد على وايضا طرازي الباروك والروكوكو.



وفي هذا العصر بنيت العديد من الجوامع والمدارس امتزجت فيها العناصر المعماريّة والزخرفية والباروك كلمة من أصل برتغالي تعنى الشىء الغريب أو المحور عن أصله.. وفن العمارة اصطلاح يُعبر عن فن الافراط الزخرفي الذي شاعر إستخدامه في العمارة الكاثوليكية في البرتغال واسبانيا وايطاليا وبعض دول أوربا وأمريكا اللاتينية بين 1600 - 1720م. وقد ساد استخدام هذا الفن في العمارة الاسلامية في العصر العثماني المتأخر.



واستمرت تؤدي دورها حتي تم تحويلها إلى مدرسة المنصورة الإعدادية بعد ثورة 1952 وتحد المدرسة أربع حدود ، الحد الجنوبي الغربي يُمثل شارع فريده حسان وحدها الشمالي الشرقي يلاصقه مُنشآت حديثة في عزبة سيدي يونس والحد الشمالي الغربي مدرسة السيدة خديجة الإسلامية ومدرسة عُمر بن الخطاب الإسلامية وجمعية سيدات الدقهلية أما الحدالجنوبي الشرقي على شارع جانبي )المُحمدية والمحلج(، وتُعد تُحفة معمارية في العمارة الإسلامية.