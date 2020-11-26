أخبار التوك شو: انتصار السيسي تكشف أكثر 3 صفات يمتاز بها الرئيس وأصعب يوم مر عليها.. بكري: أبو العينين يهدي جائزة فخر العرب لأمهات الشهداء.. لجنة كورونا: أعداد الإصابات ستزداد في الشتاء

نصح الدكتور حسام مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بضرورة الحذر واتخاذ الاجراءات الوقائية دون الخوف أو الهلع من زيادة أعداد المصابين، مقرا بأن هناك زيادة في أعداد المصابين وستزداد الأعداد مع دخول فصل الشتاء لأنه فصل الفيروسات.







