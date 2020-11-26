أخبار التوك شو: انتصار السيسي تكشف أكثر 3 صفات يمتاز بها الرئيس وأصعب يوم مر عليها.. بكري: أبو العينين يهدي جائزة فخر العرب لأمهات الشهداء.. لجنة كورونا: أعداد الإصابات ستزداد في الشتاء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها في الآتي:
ميدان الجيش.. انتصار السيسي تتحدث لأول مرة عن نشأتها | فيديو
كشفت السيدة انتصار السيسي، عن تفاصيل نشأتها، موضحة أنها من ميدان الجيش والرئيس السيسي من الجمالية، وهذه أحياء شعبية تتميز بالمحبة والجيرة الطيبة وتتميز بالأصول.
كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عددا من التواريخ الهامة وأصعب الأيام التي مرت بها مع الرئيس السيسي.
وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسالة خاصة لزوجها الرئيس على الهواء، أثناء لقائها الأول مع الاعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الخميس.
كشفت السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن الأعمال الفنية التي يفضل الرئيس متابعتها.
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنها تبكي عندما يحدث أي عمل إرهابي في مصر ويسقط شهداء، مضيفة: "أنا أم وعلى علم بمشاعر أي أم تفقد ابنها".
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد هطول الأمطار على المملكة العربية السعودية.
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير منذ معرفتها به، مضيفة: "لما اتجوزنا مكنتش بعرف أعمل أكل وهو علمني".
أكد دكتور مختار جمعة باحث بالمركز القومي للبحوث أن الخوف من فيروس كورونا نسبي مؤكدا أننا نعمل في المعمل مع اتخاذ الإحتياطات الكبيرة لأننا نتعامل مع الفيروس بشكل مباشر.
نصح الدكتور حسام مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بضرورة الحذر واتخاذ الاجراءات الوقائية دون الخوف أو الهلع من زيادة أعداد المصابين، مقرا بأن هناك زيادة في أعداد المصابين وستزداد الأعداد مع دخول فصل الشتاء لأنه فصل الفيروسات.
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب حصل على جائزة فخر العرب في دبي كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، وجائزة فخر العرب 2020 في مجال الاقتصاد.