أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 27-11-2020

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، فى السوق المحلية، حيث سجل الدواجن الساسو 33 جنيهًا للكيلو، والأوراك 25 جنيهًا للكيلو، والبانيه 60 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.





وبجسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فقد تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدجاج البلدى عند 36 جنيهًا للكيلو، فيما يسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة، ويستوعب القطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، حسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة السيد القصير.





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وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بين 4.75 و7.75 جنيه للكتكوت، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.





وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.





يشار إلى أن الحكومة أعلنت فى يوليو الماضى، عن إمكانية عودة تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من أربعة عشر عاما، بسبب إنفلونزا الطيور، وقررت منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية OIE فى 2006 وقف استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر إثر انتشار إنفلونزا الطيور .





ويسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.