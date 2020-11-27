ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:42 م
الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، فى السوق المحلية، حيث سجل الدواجن الساسو 33 جنيهًا للكيلو، والأوراك 25 جنيهًا للكيلو، والبانيه 60 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبجسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فقد تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدجاج البلدى عند 36 جنيهًا للكيلو، فيما يسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة، ويستوعب القطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، حسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة السيد القصير.

اقرأ أيضا:

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بين 4.75 و7.75 جنيه للكتكوت، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.  

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت فى يوليو الماضى، عن إمكانية عودة تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من أربعة عشر عاما، بسبب إنفلونزا الطيور، وقررت منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية OIE فى 2006 وقف استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر إثر انتشار إنفلونزا الطيور . 

ويسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم السبت 3 -10- 2020

قطاع الدواجن: مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي.. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020.. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 17 -10- 2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23 -10- 2020

البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22 - 11 - 2020

ترشيحاتنا

جدل كبير علي تويتر.. أمير قطر ينحني للعلم التركي بطريقة مذلة.. شاهد

العملية 13 خلال 2020.. قتيل وجرحي في إطلاق نار بـ نيفادا خلال عيد الشكر

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. طه الطوخي: أخلاق زمان لابد أن تكون حاضرة بين الأهلي والزمالك| فيديو

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. حقيقة ظهورها بوزن زائد

انهيار أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتجه لثالث خسارة أسبوعية

الأهلي ضد الزمالك.. ماذا قالت الصحف العالمية والعربية عن نهائي القرن؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد