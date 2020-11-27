البنتاجون يرسل حاملة الطائرات "نيميتز" إلى مياه الخليج بعد اغتيال عالم نووي إيراني

أمرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بإرسال حاملة الطائرات "نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي، فضلا عن عدد من السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم والغطاء اللازم أثناء انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.





وتأتي الخطوة العسكرية الأمريكية بنقل حاملة الطائرات لمنقطة الخليج ، بعد تقارير عن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.





ولم تكشف التقارير عن وجود علاقة مباشرة بين إرسال حاملة الطائرات الأمريكية إلى مياه الخليج، وبين اغتيال العالم الإيرني، لكن مسؤولا أمريكيا أكد أن التحركات العسكرية الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران.





في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.



