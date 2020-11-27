أخبار التوك شو.. وزير المالية يعلن خبرا مهما للمعلمين..أفضل موظفة حكومية عربية تهدي الجائزة للرئيس السيسي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها الآتي:





قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن قرار إقامة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم يكن بيده فقط ولكننا انتظرنا قرار الدولة لإقامته في موعده من 19 إلى 28 نوفمبر، ولكن تم تأجيله لمدة أسبوعين حتى أول شهر ديسمبر لعدة أسباب.





وأضاف "حفظي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه كانت هناك إرادة قوية من الدولة ووزارة الثقافة تحديدا لإقامة هذا المهرجان في هذا العام حتي تعود الحياة لطبيعتها ونتعايش مع وجود فيروس كورونا المستجد ولكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.









قال عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية ، إن هناك 43 فندقأ حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.





وأوضح " العاصى" ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحقيقية والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الشهادة الصحية عبارة عن مستند يحصل عليه الفندق بعد استيفاء الإجراءات الاحترازية تم الاتفاق عليها بين وزارة الصحة والسياحة.









أكدت الدكتور مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالى المواطنين الذين دفعوا مقدمات الحجز للوحدات السكنية الجديدة المطروحة حاليا بلغ عددهم 95 الف مواطن.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" سيتم طرح فيديو ترويجي لتوضيح خطوات التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.









قالت المهندسة نهي أحمد السيد، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بمحافظة الإسكندرية، إن تكريمها كأفضل موظفة حكومية عربية هو من ضمن اتجاه الدولة في تكريم المرأة وأعطي لها فرصة كبيرة لذلك، وهذا التميز لم يأت من فراغ ولكن جاء بعد دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية في شتي المجالات.





وأضافت "السيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيدات أخذوا جائزة أفضل وزيرة وموظفة عربية وهذا شرف لمصر وهذا أكبر تكريم للمرأة المصرية.









قال الإعلامى مصطفى بكرى، إنه حريص على نشر شكاوى المواطنين، وتقوم العديد من الوزارات بالرد عليها ولها كل الشكر .





وتابع بكري خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر "صدى البلد"، إنه بالنسبة لوزارة الصحة فنحن نقدر جهودها الدكتورة هالة زايد، لكن كثيرا ننشر شكاوى لمواطنين يحتاجون للعلاج لكن المسؤولين عن التواصل مع الإعلام لا يجيبون على هذه الشكاوى.









قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط ليست وزارة خدمية ولكنها تتعامل مع كافة الوزارات، مشيرة إلى أنها تهدي الجائزة التى حصلت عليها "جائزة افضل وزيرة عربية" للشعب المصري لان ذلك تقدير للدولة المصرية وتقديرا للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجهد الكبير الذي قام به من أجل النهوض بالدولة.





وأضافت "السعيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المرأة المصرية كانت مهمشة في الفترة الماضية ولكن بمجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادت المرأة المصرية مشاركتها في جميع الاعمال بالدولة.









قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 12000 شخص تقدموا بأوراقهم في مبادرة السداد النقدي الفوري لمواجهة الاعباء التصديرية المتأخرة حتي الأن، مشيرا إلى أن أجمالي المبالغ للمتقدمين يجب أن تكون فى حدود 23 مليار.





وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مجلس الوزراء في جلسته الماضية أعلن بدأ سداد مبلغ 500 جنية للعمالة الغير منتظمة، موضحا ان العمالة الغير منتظمة وصلت إلى 2 مليون عامل سيتم لهم صرف هذه المنحة فى المرحلة الحالية.









عرضت قناة "يورنيوز" فيديو يرصد لحظة إعتداء ثلاثة من أفراد الشرطة الفرنسية على منتج موسيقي أسود.





وتداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الصور رجلًا أسود يُدعى ميشال يتعرض للضرب على أيدي شرطيين عند مدخل استوديو موسيقي في باريس.