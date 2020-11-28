محافظ القليوبية: إعادة فتح كوبري كفر الجزار ببنها مساء اليوم ..صور

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنهاء أعمال تطوير وصيانة كوبري كفر الجزار بعد الانتهاء من أعمال رصفه لافتتاحه أمام حركة السيارات مساء اليوم السبت بعد الإنتهاء من بعض الأعمال البسيطة والتي تمثلت في دهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري.









وقال الهجان إنه تم الانتهاء من أعمال تغطية سطح الأسفلت بمادة "استيل جارد" وهي مادة أمريكية الصنع تعطي السطح لمعة، كما تحافظ علي الأسفلت من عوامل الجو حيث تعطي عمر أطول للأسفلت.





وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والإنكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب الكاميرات لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.





وكان المحافظ قد تفقد الأعمال النهائية لتطوير وصيانة كوبري كفر الجزار، أمس، استعدادًا لافتتاحه أمام حركة السيارات، اليوم السبت.





كما تابع الهجان فى جولة سابقة سير العمل بكوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي استعدادا لافتتاحه قريبا والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.





واكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)، موضحًا أن تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه وان طول الكوبرى يبلغ 1050م شامل المداخل، وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه.





كما تفقد محافظ القليوبية اليوم، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة " بمركز شباب طوخ الرياضي ، لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين، وطلاب المدارس خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.





وثمّن المحافظ على المبادرة الرئاسية، معربا عن تقديره للقائمين على المبادرة من صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس، وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.