ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية: إعادة فتح كوبري كفر الجزار ببنها مساء اليوم ..صور

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
كوبرى كفر الجزار
كوبرى كفر الجزار
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنهاء أعمال تطوير وصيانة كوبري كفر الجزار بعد الانتهاء من أعمال رصفه لافتتاحه أمام حركة السيارات مساء اليوم السبت بعد الإنتهاء من بعض الأعمال البسيطة والتي تمثلت في دهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري.


وقال الهجان إنه تم الانتهاء من أعمال تغطية سطح الأسفلت بمادة "استيل جارد" وهي مادة أمريكية الصنع تعطي السطح لمعة، كما تحافظ علي الأسفلت من عوامل الجو حيث تعطي عمر أطول للأسفلت.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والإنكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب الكاميرات لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.

وكان المحافظ قد تفقد الأعمال النهائية لتطوير وصيانة كوبري كفر الجزار، أمس، استعدادًا لافتتاحه أمام حركة السيارات، اليوم السبت.

كما تابع الهجان  فى جولة سابقة سير العمل  بكوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي استعدادا لافتتاحه قريبا والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

واكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع  إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق  مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه  أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)،  موضحًا أن تكلفة إنشاء الكوبري  الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه وان طول الكوبرى يبلغ 1050م شامل المداخل،  وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه.

كما تفقد محافظ القليوبية اليوم، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة " بمركز شباب طوخ الرياضي ، لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين، وطلاب المدارس خاصة  في المناطق الأكثر احتياجا.

وثمّن المحافظ على المبادرة الرئاسية، معربا عن تقديره للقائمين على المبادرة من صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس، وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.
محافظ القليوبية: إعادة فتح كوبري كفر الجزار ببنها مساء اليوم ..صور
محافظ القليوبية: إعادة فتح كوبري كفر الجزار ببنها مساء اليوم ..صور
محافظ القليوبية: إعادة فتح كوبري كفر الجزار ببنها مساء اليوم ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غلق كوبرى كفر الجزار ببنها لأعمال الصيانة.. تفاصيل

محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار في مدينة بنها

البدء فى رصف المرحلة الثانية لكوبرى قلما بقليوب

وجه بالتنفيذ على الوجه الأكمل.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش كفر الجزار..صور

لغسيل الشبكات.. قطع المياه عن مدينة القناطر

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبري كفر الجزار ببنها

ترشيحاتنا

ترجع لأكثر من 900 سنة.. اكتشاف كنوز ثمينة في قاع البحر بجزيرة جيجو الكورية

بدر بانون: أول بطولة لي مع الأهلي في أسبوع..وحلمي مع الرجاء تحقق

في ذكرى وفاة شادية.. اسمها الحقيقي وسبب طلاقها من صلاح ذو الفقار

أحمد الشيخ: موسيماني طلب بقائي في الأهلي ولم أحسم موقفي

اتهمتنى بسرقة ثلاجة.. اعترافات المتهم بإشعال النار في سيدة بالإسكندرية

أخصائى تغذية: الإفراط في تناول هذه الأطعمة يضعف جهاز المناعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي ام دبليو bmw m3 وbmw m4 موديل 2021.. صور

سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور

عارضة أزياء تعتزل لنصرة الحجاب وتشكر كورونا.. من هي «حليمة عدن»| صور