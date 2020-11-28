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أصل الحكاية

"شكلك فاهم يا نصه".. قصة سيارة أشهر مشهد سرقة في السينما المصرية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:43 م
شكلك فاهم يا نصه..
"شكلك فاهم يا نصه".. قصة سيارة أشهر مشهد سرقة في السينما
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ماجدة المهدي
"شكلك فاهم يا نصه" واحدة من أبرز و أشهر الجمل فى تاريخ "إفيهات" الأفلام التى لازالت عالقة في أذهان الجمهور حتي الآن، والتى كانت على لسان سلطان" هاني رمزي" عندما قرر خوض تجربة السرقة مع ابن خالته نصه " طلعت زكريا" في فيلم "غبي منه فيه"، فخططا سويا لسرقة أحد البنوك بسيارة قديمة للغاية.

وحبنما جاء وقت تنفيذ السرقة وذهب سلطان ونصه بصحبة سيارتهما الملطخة بالألوان الغريبة لإتمام العملية، كانا فى موقف لا يحسدا عليه فقد سبقتهم بلحظات معدودة عصابة أخرى وقاموا بسرقة البنك بدلًا منهم، ثم تعلقت سيارة "نصه" عن طريق الخطأ بسيارة العصابة وسط مطاردة مع الشرطة.

وهنا جاء دور البطولة للسيارة حيث دار مشهد كامل داخل السيارة ليريك مدى إتساعها من الداخل رغم صغر حجم هيكلها الخارجي حيث جلسا سلطان و نصه معًا في المقصورة الأمامية للسيارة بكل أريحيه وأخذا يلعبان بورق "الكوتشينه" بعد فقدانهم السيطرة على سيارتهم تمامًا، حتي تحررت سيارتهما دون درايتهما فكان المصير الإصدام بحاجز كبير من الطوب الأحمر.

وإشتهرت سيارة سلطان ونصه في هذا الوقت لغرابة شكلها الملطخ بالألوان من كل جانب وندرتها بشكل كبير وإذا كنت لم تستطع أن تعرف هوية هذه السيارة بسبب تمويهيها إلى حد كبير، ستعرف قصتها في السطور التالية.

كانت السيارة مرسيدس بونتون W120 قد أصدرتها شركة مرسيدس لأول مرة في عام 1953 بمحرك I4 بسعة ما يقرب من 2000 سي سي متصل بناقل حركة يدوي مكون من أربعة سرعات، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 55 حصان (41 كيلو/ واط).

وتميزت السيارة من الخارج بتصميم كلاسيكي عتيق يعود إلى حقبة الخمسينات حيث حصلت على مصابيح زجاجية دائرية الشكل مدمجة داخل إطار معدني فضي اللون، وتتوسطها شبكة معدنية ذات ستة مقاطع مزدوجة في كل صف وتم وضع شعار نجمة مرسيدس الشهير فوقها بكل حرفية، وعلى جانبيها مصابيح إشاره بارزة برتقالية اللون ومرايات جانبية معدنية ومساحات زجاج أمامية وصادم أمامي فضي مكمل بلمسات تحمل نفس اللون أسفل أبواب السيارة، وجنوط بارزة أنيقة الشكل تحمل علامة مرسيدس العريقة.

و لا زالت العربية تباع حتي هذه اللحظة لهواة التحف و النوادر، بسعر يبدأ من 43 ألف يورو، ما يعادل أكثر من 805 ألف جنيه مصري، بحسب موقع reezocar.

جدير بالذكر أن فيلم "غبي منه فيه" بطولة كل من الفنان هاني رمزي، طلعت زكريا، حسن حسني، سعيد طرابيك، سامي مغاوري والفنانة نيللي كريم، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج رامي إمام، و تم عرضه بالسينمات لأول مرة فى عام 2004 منذ أكثر من 20 عامًا، وحقق نجاحًا ضخمًا بأرقام إيرادات كبيرة.
"شكلك فاهم يا نصه".. قصة سيارة أشهر مشهد سرقة في السينما المصرية
"شكلك فاهم يا نصه".. قصة سيارة أشهر مشهد سرقة في السينما المصرية
"شكلك فاهم يا نصه".. قصة سيارة أشهر مشهد سرقة في السينما المصرية
"شكلك فاهم يا نصه".. قصة سيارة أشهر مشهد سرقة في السينما المصرية
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