مايا مرسى تشكر الرئيس السيسي لدعمه صحة المرأة المصرية..فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تشيد بسعادتها بوضع الحجر الأساسي في مستشفى بهية بمدينة الشيخ زايد، منوهة إلى أن مستشفى بهية تقوم بعقد الاتفاق مع الشركة التي تقوم بهذا البناء العظيم، متابعا أن يوجد تبرع كبير من شركة حسن علام.





ولفتت د.مايا مرسي ، إلى أنه يوجد العديد من المتطوعين، وأيضا الكثير من المحاربات، قائلة "بهية أصبحت بيتا لكل امرأة مصرية تتعرض لسرطان الثدي.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد عمارة، مدير عام مستشفى بهية، أن قوائم الانتظار كانت بمثابة الدافع لبناء فرع آخر من مستشفى بهية، وذلك لعدم استيعاب فرع الهرم على استقبال جميع الحالات، ومن هنا كانت بداية بناء المستشفى الثانية من بهية التي تمت إشادتها في مدينة الشيخ زايد.

وشهدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وضع حجر الأساس وإطلاق مشروع مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان فرع الشيخ زايد.





جاء ذلك بحضور مهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية، وعدد من الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق ، واللواء مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، وهشام سليمان منتج سينمائي، والإعلامية إيمان رياض، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمقاولات.





وتوجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بأسمى معاني الشكر والتقدير الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، علي استجابته لسيدات مصر واطلاقه وتبنيه مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، كما أشادت بالدور الذي قامت به الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي قامت بتنفيذ المبادرة حتي تم الوصول الي ما يقرب من 9 ملايين سيدة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتواجدها اليوم في وسط عائلة بهية ، مشيرة الى ان فرع مستشفي بهية الجديد بالشيخ زايد خطوة جديدة ناجحه ومضيئة فى مسيرة بهية ، لافتة الى ان ما يتم في بهية دليل علي الخير الحقيقي الموجود في قلوب المصريين ، مضيفه اننا جميعا كأفراد و مؤسسات و مجتمع مدني ندعم ونساند مستشفى بهية ومحاربات بهية الجميلات ، مؤكدة انها تعتبر نفسها حفيدة من حفيدات بهية.

وأعربت عن حلمها الكبير ان تكون في محافظات مصر عيادات صغيرة لبهية للكشف علي السيدات وتوصيلهن الي فروع المستشفى في الهرم والشيخ زايد بعد انتهائها ، بحيث تكون بهية في كل محافظة.