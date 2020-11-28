اعتقال 7 إرهابيين| سقوط"الوشى" فى عملية نوعية لـ الجيش الليبي ضد تنظيم القاعدة

أعلن الجيش الوطني الليبي تنفيذ عملية نوعية جنوبي غرب البلاد، استهدف خلالها أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي، اعتقل خلالها 7 إرهابيين من جنسيات مختلفة.





وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن العملات الخاصة نفذت، السبت، عملية نوعية في منطقة أوباري جنوب غرب ليبيا، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي.





وقال البيان إن العملية أسفرت عن اعتقال 7 إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، على رأسهم الإرهابي حسن الوشي الذي وصل من مالي الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك، إضافت إلا اعتقال الإرهابي عمر واشي.





وأعلن الجيش الليبي مصادرة "كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة خلال العملية.



