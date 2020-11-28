الصين تستعد لإعلان مفاجأتها الكبرى في منتصف 2021| فما هي؟

اعتبرت شبكة سي إن إن في تقريرٍ لها، أن الصين وصلت في عهد الرئيس شي جين بينج إلى مرحلة مهمة في محاربة الفقر بعد كفاحه المستمر منذ خمس سنوات.





كانت الصين لعقود من الزمن واحدة من أكثر دول العالم فقرًا وكان إنهاء الفقر المدقع هدفًا سياسيًا هامًا لشي، وتعهد الزعيم الصيني بتحقيق هدفه بحلول نهاية عام 2020 ، وإقامة "مجتمع رغيد ليحيا الناس باعتدال"، وذلك قبل حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في يوليو من العام المقبل.

تعرف الحكومة الصينية الفقر المطلق بأنه العيش على أقل من 2300 يوان (350 دولارًا) في السنة، وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، انتقلت الصين من اقتصاد زراعي في المقام الأول إلى واحدة من أسرع دول العالم في التحضر والتصنيع.

ركزت سياسات شي للحد من الفقر على الريف، وكجزء من هذه السياسة، عملت بكين على إنهاء الفقر المدقع في 832 مقاطعة "فقيرة" في جميع أنحاء الصين منذ عام 2014.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، التي تديرها الدولة ، الاثنين الماضي، أنه تم حذف آخر تسع مقاطعات من القائمة، وجميعها تقع في مقاطعة قويتشو الجنوبية الغربية، ولم يعد هناك وفق الاعلان الحكومي أي مقاطعة في حالة فقر مدقع على مستوى البلاد.

ونقلت شينخوا في اعلانها عن خبير اقتصادي قوله ان هذا يمثل نهاية "قضية الفقر المدقع التي دامت آلاف السنين".

و في مؤتمره الصحفي اليومي ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الصين "أكملت هدف تحقيق تخفيف شامل للفقر بنهاية عام 2020"، وقال "النتائج التي تحققت بشق الأنفس مرضية".

لكن البعض الآخر كان أكثر حذرا. ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية عن خبراء قولهم إن الحكومة الصينية بحاجة إلى "مراجعة شاملة" لنتائج التخفيف من حدة الفقر ، وستعلن نتيجة محتملة في النصف الأول من عام 2021.

وسواء تم تحقيق الهدف رسميًا أم لا ، قال الخبراء إنه ليس هناك شك كبير في أن الحكومة الصينية حققت انجازًا كبيرًا وستعلن في غضون أشهر أنها حققت هدفها المتمثل في إنهاء الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2020.

على الرغم من الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء الفيروسي ، فإن شي وحكومته لم يتراجعوا عن أهدافهم للتخفيف من حدة الفقر ، وحرصوا على تحقيق هدفهم قبل الذكرى المئوية للحزب الشيوعي، وهو جعل خبراء مكافحة الفقر في العالم يشيدون بعمل الصين في المساعدة على إنهاء الحرمان في بلدهم.