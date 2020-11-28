ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حبيبتي.. ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تجمعها بـ منى زكي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:12 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز ومني زكي
Advertisements
محمد بدران


شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها صورة جديدة تجمعها بالفنانة منى زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ياسمين عبد العزيز علي الصورة قائلة "حبيبتي" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن احدث أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فهو فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم‪.

وفي وقت سابق، ظهر الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أحدث صورة لهما معًا، من خلال إنستجرام، والذى شارك متابعيه بلحظات الرومانسية الذى يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة حيث اعتاد الثنائي علي التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما أن نشر الصورة حتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما ممن حرصوا على كتابة التعليقات لهم.

وشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، حيث جسد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد صوره مع ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي تريند على تويتر

بـ فيديو قصير.. ياسمين عبد العزيز تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة

بالخريفي.. ياسمين عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها على السوشيال ميديا

أحمد العوضي يمازح ياسمين عبد العزيز ويخنقها.. فيديو

بصورة رومانسية.. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي ويوسف الشريف وزوجته

أحمد العوضي يكشف رسالة زوجين تعرضا للأذى بسبب صورة على صفحته

ترشيحاتنا

1000 صورة وفيديو خليع.. فضيحة فى جيش إسرائيل ضابط يصور المجندات فى أوضاع غير لائقة

بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يكشف عن شرط تأجيل مباريات الدورى الجديد

سميرة موسى والمشد.. التاريخ الأسود لاغتيال إسرائيل لعلماء مصر

قام يصرخ من تشريح جثته.. شاب يستيقظ من الموت بعد 3 ساعات من إعلان وفاته

بعد أنباء عن ارتباطه.. 3 شائعات "غرامية" طاردت الهضبة عمرو دياب

رد فعل عائلة مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. كارول سماحة تحتفل بالكريسماس

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 301 موديل 2021.. صور

دراسة: مخاطر غير متوقعة لتناول السكر بشكل زائد خلال كورونا