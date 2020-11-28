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محافظات

القوى العاملة بالوادي الجديد تنفذ دورات تدريبية على المهن الحرفية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية للعمل في المشروعات القومية.

وقال أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إن المديرية تنفذ حاليًا دورة تدريبية لـ 12 شابًا على أعمال الصيانة والتركيبات الكهربائية بمقر مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، لتأهيلهم للعمل بالمشروعات القومية والاستثمارية داخل وخارج المحافظة وتستمر الدورة لمدة شهرين من الآن.
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وأضاف طليب، أنه جار حاليًا لتنظيم دورة تدريبية لـ 15 فتاة، على أعمال الخياطة والتفصيل، وتمنح كل متدربة في ختام الدورة بعد شهرين شهادة تفيد اجتياز الدورة.

وفي ذات السياق أعلنت  مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، عن صرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة وقراها وذلك صباح غٍد الأحد، 29 نوفمبر الجاري.

وقال أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد إنه سيجري غدًا الأحد صرف منحتي عيد الأضحى المبارك والمولد النبوي الشريف بواقع 500 جنيه لكل منحة، بإجمالي 1000 جنيه، لكل عامل، حيث جرى تخصيص 3 ملايين و332 ألف جنيه لهاتين المنحتين تصرف لـ3332 عاملًا مسجلًا في قاعدة بيانات المديرية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.

وأضاف أحمد، أنه سيستمر الصرف غدًا الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر المقبل، وذلك على مستوى جميع مكاتب البريد في مراكز المحافظة الخمسة وقراها.

من جانب اخر أعلن المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، اليوم السبت، خلو المركز تمامًا من أي أشكال للتعديات على أملاك الدولة سواء تعدي بالبناء أو بالزراعة.

وأكد عبد الحكم، أن أبناء المركز لديهم الوعي والحس الوطني الذي منعهم من مخالفة القانون أو التعدي على أراضي أملاك الدولة في ظل نجاح المركز في توفير أراضي في مشروع الظهير الزراعي وترخيص عيون سطحية وطرحها للشباب لاستصلاح وزراعة مساحات من الأراضي كفرص عمل لهم ودعم التنمية الزراعية.

وأضاف عبد الحكم، أنه بالنسبة لمخالفات البناء فقد وصل عدد طلبات التصالح إلى 77 طلبًا، بواقع 53 طلبًا جادًا وجرى تحصيل نسبة 25 % رسوم جدية التصالح منهم، بينما هناك 24 طلبًا غير جاد لم يسددوا الرسوم.
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