الخارجية الأردنية تدين التفجيرات في مقديشو وتقدم خالص التعازي لذوي الضحايا

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، التفجير الإرهابي الذي استهدف متجرا في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار هذا الفعل الإرهابي الجبان، مشددًا على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.





وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.





وكان نحو 7 أشخاص على الأقل قتلوا في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو.





وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم انتحاري قرب مطعم على طريق المطار بمقديشو، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة 10 أشخاص على الأقل.





تزامن ذلك، مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميللر، قام بزيارة غير معلنة للصومال، يوم الجمعة.





وأصبح ميللر هو أول وزير دفاع أمريكي يزور الصومال، وذكرت الوزارة أنه احتفل بعيد الشكر مع العسكريين الأمريكيين والمتعاقدين في معسكر ليمونير في جيبوتي ومقديشو في الصومال.





وبحسب التقارير، تعتزم الولايات المتحدة لتخفيض قواتها في الصومال خلال الأيام المقابلة.





ويشار الي ان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي قد ادان الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو ، وأدى إلى سقوط عددًا من القتلى والمصابين.





وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية الصومالية وشعبها في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.



