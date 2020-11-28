مسيرة وعطاء.. محمد أبو العينين فخر العرب وأفضل صانع يهدي الجائزة لأمهات الشهداء

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن جائزة فخر العرب تكريم لـ نماذج مؤثرة محليا واقليميا، ولمن استطاع تحقيق نجاحات حقيقية على مستوى الوطن العربى وافريقيا.





وتابعت عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم اختيار النائب محمد أبو العينين لتكريمه بجائزة فخر العرب بناء على إسهاماته ونجاحاته فى مجالات الصناعة والاقتصاد ودوره المجتمعي.





وأضافت عزة مصطفى قائلة:" سألنا النائب محمد ابو العينين عن الجائزة، وصرح أنها دافع للاستمرار وبذل مزيد من الجهد".





ولفتت عزة مصطفى، أن جائزة فخر العرب ليست الجائزة الاولى التى حصل عليها النائب محمد ابو العينين، حيث حصل على جائزة أفضل نائب فى دول جنوب المتوسط من البرلمان المتوسطى، وجائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية، وجائزة "نوبل المتوسط" من منظمة البحر المتوسط العالمية.



