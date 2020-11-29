6 انفجارات تهز العاصمة الإريترية أسمرة

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر، اليوم الأحد، بأن ستة انفجارات وقعت في العاصمة الإريترية أسمرة في ساعة متأخرة من مساء السبت لكن سببها ومكانها غير واضحين.





وقالت وزارة الخارجية في المنشور يوم الأحد إن ستة انفجارات وقعت يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني في أسمرة.





وكانت قوات إقليم تيجراي التي تقاتل الجنود الإثيوبيين قد أطلقت في السابق صواريخ على إريتريا.





وأفادت وسائل إعلامية بأن هجوم صاروخي انطلق من منطقة إقليم تيجراي الإثيوبي باتجاه إريتريا يوم الجمعة.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن دبلوماسيين قولهم إن هجوما صاروخيا جديدا انطلق من أراضي تيجراي مستهدفا إريتريا.





فيما ذكر إعلام محلي أن هذا الهجوم هو الثاني الذي تشنه جبهة تحرير شعب تيجراي على أسمرة عاصمة إريتريا، أي أن الانفجارات الستة تعد هي الهجوم الثالث.





جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإثيوبي السيطرة على مواقع استراتيجية قرب ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.





وأدى الصراع المسلح في إقليم تيجراي إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان الإقليم نحو السودان وبعض المناطق الحدودية، وسط رفض إثيوبي لأي وساطة خارجية لحل الصراع.





وفي وقت سابق، أعلنت جبهة تحرير تيجراي مسؤولتها عن إطلاق عدة صواريخ على عاصمة إريتريا أسمرة، في ظل التصعيد المستمر بين الجيش الإثيوبي والمطالبين بانفصال الإقليم.



