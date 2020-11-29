عميد آثار القاهرة: الامتحانات أون لاين على منصة بلاك بورد تمت بنجاح

كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن المشكلات التى واجهت الطلاب أثناء امتحانات الميدتيرم أونلاين.

قال الدكتور أحمد رجب فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الامتحانات اون لاين على منصة بلاك بورد تمت بنجاح والقبول واسع من الاساتذة والطلاب ولم تحدث اى مشكلات يعانى الطالب منها.

اقرأ أيضًا:

وكان قد أكد الدكتور احمد رجب على كيفية التعامل مع حالة اشتباه طالب بفيروس كورونا داخل الحرم الجامعى.





وقال الدكتور أحمد رجب، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "في حالة وجود اشتباه بحالة كورونا نقوم بعزل الحالة فى إحدى العيادات التابعة للكلية، كما يمنع صاحب الحالة الذهاب إلى الكلية إلا بعد أسبوع من سلبية المسحة وتمام الشفاء".





وأضاف "رجب": "يتم تحويل الفرقة أو المجموعة المرافقة له إلى الدراسة أون لاين لـمدة أسبوعين عبر منصة بلاك بورد ويتم التعقيم الكامل للقاعة أو المكان الخاص بهم".





وأشار إلى أن الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة أون لاين عبر منصة "بلاك بورد"، ويراعى تخفيض الأعداد بقاعات الدرس ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، ولا يسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات، أيضا التعقيم المستمر للقاعات وجميع الأماكن وقياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام.





جدير بالذكر أن الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، صرح بأنه لا يوجد زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفا أن الطلاب يقومون بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شئون الطلاب.