8 أيام ذهبية لكل عشاق الكتاب في معرض الدقي المخفض .. فيديو

انطلقت الدورة الحادية عشر من معرض الدقي المخفض للكتاب لهذا العام منذ ايام قليلة، والذي يقام في الفترة من 26 نوفمبر ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً. بتنظيم من مجموعة "ميكروفون"، ويعد حدث ينتظره الكثير من محبي القراءة وكل عشاق الكتاب، خاصة لوقوعه في منطقة حيوية بالدقي، ويضم الكثير من الكتب ويتواجد فيه أحدث إصدارات دور النشر المصرية.









ويقام المعرض في حديقة فيلا إبداع بالدقي، في الهواء الطلق تجنبًا للتكدسات والزحام، وشرط الدخول الأساسي هو ارتداء الكمامات الواقية، وذلك وفق خطة الإجراءات الاحترازية التي يحرص عليها المنظمون لتفادى كورونا.









ويضم المعرض 99 ألف كتاب بأسعار مخفضة، ويتكون المعرض من 6 أركان: قسم الكتب المستعملة، قسم إصدارات دور النشر المصرية، قسم الكتب الأجنبية، قسم كتب الأطفال و الألعاب التعليمية، قسم المشغولات اليدوية و الأعمال الفنية، قسم الكتب المجانية و تبادل الكتب.









وقد رصدت عدسة صدى البلد فعاليات المعرض في يومه الرابع، وشهدت تواجد عدد لا بأس به من الزوار، الذين حرصوا على التواجد والاطلاع على كل جديد في المعرض لهذا العام.





وذكر لنا محمد العطار أحد منظمي معرض الدقي المخفض للكتاب، أن أهم ما يميز المعرض هو الأسعار التي تعد في متناول الجميع، فالكتب تبدأ من سعر 5 جنيه، ويوجد خصومات على أبرز كتب دور النشر تتراوح ما بين 20٪ إلي 30٪.









وأضاف أن المعرض يتوافر به كتب متنوعة في المجالات كافة، من الفكر والأدب والفن وغيرها، منها المستعمل، ومنها الجديد، وكتب للأطفال وكتب باللغة الانجليزية وكتب تعليمية أيضا.









وصرح لنا أحد الزوار أن ما يدفعه لزيارة المعرض هو هوسه بالكتب الورقية، فعلى الرغم من توافر العديد من الكتب الالكترونية وثروة المعلومات إلا أنه يفضل ملمس الورق. ويرى أن الأسعار في المتناول تدفعه لشراء العديد من الكتب.









وذكر آخر أنه يحرص على زيارة المعرض منذ 5 سنوات حتى الآن، وأكثر ما يعجبه هو تطور المعرض من عام لآخر، وتنوع الكتب به وتفاوت الأسعار، ومدى قربه من الجميع.







