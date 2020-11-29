بعد أزمة شيكابالا.. لميس الحديدي توجه رسالة هامة لجماهير الأهلي

علقت الإعلامية على أزمة التعصب الكروي وماتعرض له محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تنمر قائلة " ظاهرة التعصب الكروي لابد أن نقف امامها وهو أمر مزعج جدًا ونقول ماينفعش .. وأنا بوجه كلامي لبعض جمهور الاهلي لاني عارفة أن جمهور الاهلي جمهور محترم خاصة في وقت فرحته وبيردك تمامًا في وقت فرحته أنه لاينصب له حفرة.
وأضافت «الحديدي» عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة "عاوزة أكون دقيقة جدًا وأنا بقول ده ..لكن من لايدرك أنه يراد أن يدفع به لدائرة العنصرية والتعصب .. مش واخدين بالكم أن دي غلوشة حد بيحاول يخليكم تغلوشوا على فكرة النصر والكأس وتروحوا لحتى تانية خالص ويبقى الحديث كله مش على فرحة الاهلي على كأس إفريقيا ويبقى إهتمامنا كله شيكابالا عمل إيه وبعض جمهور الاهلي عمل إيه ".
وواصلت " شيكابالا لاعب متميز جدًا وأحرز هدف مهم وعيب نشتم الناس بأصلها وشكلها ولونها ..إحنا مانعملش كده كمصريين وكبني أدمين وكأهلاوية .. وبالذات لما تكون منتصر لان المنتصر دائمًا عنده شيمة الكرم وأنا عملت كده مع مرتضى منصور ومارضتش أدخل في الهجوم في أوقات الضعف وفي قصة شيكابالا حاسة إن فيها إفتعال وفيه جر لدائرة الشر .. وأنا دائمًا ضد نظرية المؤامرة لكن بدأت أشك إن فيه مؤامرة ؟ وإنتوا عارفين المؤامرة جاية منيين ؟ .
وأتمت : " لكل من إنخرط في هذا الامر من الاهلاوية .. إنتوا اذكياء أديكوا شايفين صدور قرار اليوم ماحدش يرد الشتيمة ".
ووجهت رسالة لشبكابالا قائلة " أنت كلاعب لازم تكون منضبط بلاش إستثارة الجماهير بش ببرر الي عملتوا الجماهير بالعكس غلط ولازم ياعقبوا ..فيديوهات الاساءة عيب وي ليه بتخلي حد يجرك للناحية التانية لازم كمجهور تترفعوا وتقفوا خلف فريقكم لاتشتموا ولاتغلطوا وإنتوا كسبانيين أو خسارانين ..إحنا عاوزين نرجع الجماهير للاستاد لو حصل عقوبات ..طبيعي يحصل جدل بين الجماهير بس من غير ماتغلطوا إنتوا كده بتاذوا ناديكم ؟
ومن جانبه علق الإعلامي أحمد موسي، على واقعة تنمر بعض جماهير النادي الأهلي على لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا بعد مباراة نهائي دوري الأبطال الافريقي.
وقال موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ندين أى حالة تنمر ضد شيكابالا أو اى مواطن لان في النهاية دي رياضة وليس الهدف منها التعصب".
وتابع موسي: "ياريت الناس كلها تخاف علي بلدها وتدرك قيمة الكلمة لان الوضع أصبح في غاية الخطورة والبلد مش مستحملة كل التعصب ده".
كان محمود الخطيب رئيس الأهلوج قد وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولياتها كالعادة، بل وفوق طاقتها؛ من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة.
ووجه رئيس الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات؛ من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية كما خص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق المسابقة حتى وصلا للمباراة النهائية؛ لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.
وشدد محمود الخطيب على ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنًا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر؛ سواء كان لاعبًا أو مدربًا، أو مسئولًا، أيًا كان موقعه؛ خاصًة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد؛ لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع.