بعد أزمة شيكابالا.. لميس الحديدي توجه رسالة هامة لجماهير الأهلي

علقت الإعلامية على أزمة التعصب الكروي وماتعرض له محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تنمر قائلة " ظاهرة التعصب الكروي لابد أن نقف امامها وهو أمر مزعج جدًا ونقول ماينفعش .. وأنا بوجه كلامي لبعض جمهور الاهلي لاني عارفة أن جمهور الاهلي جمهور محترم خاصة في وقت فرحته وبيردك تمامًا في وقت فرحته أنه لاينصب له حفرة.





وأضافت «الحديدي» عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة "عاوزة أكون دقيقة جدًا وأنا بقول ده ..لكن من لايدرك أنه يراد أن يدفع به لدائرة العنصرية والتعصب .. مش واخدين بالكم أن دي غلوشة حد بيحاول يخليكم تغلوشوا على فكرة النصر والكأس وتروحوا لحتى تانية خالص ويبقى الحديث كله مش على فرحة الاهلي على كأس إفريقيا ويبقى إهتمامنا كله شيكابالا عمل إيه وبعض جمهور الاهلي عمل إيه ".









وواصلت " شيكابالا لاعب متميز جدًا وأحرز هدف مهم وعيب نشتم الناس بأصلها وشكلها ولونها ..إحنا مانعملش كده كمصريين وكبني أدمين وكأهلاوية .. وبالذات لما تكون منتصر لان المنتصر دائمًا عنده شيمة الكرم وأنا عملت كده مع مرتضى منصور ومارضتش أدخل في الهجوم في أوقات الضعف وفي قصة شيكابالا حاسة إن فيها إفتعال وفيه جر لدائرة الشر .. وأنا دائمًا ضد نظرية المؤامرة لكن بدأت أشك إن فيه مؤامرة ؟ وإنتوا عارفين المؤامرة جاية منيين ؟ .









وأتمت : " لكل من إنخرط في هذا الامر من الاهلاوية .. إنتوا اذكياء أديكوا شايفين صدور قرار اليوم ماحدش يرد الشتيمة ".









ووجهت رسالة لشبكابالا قائلة " أنت كلاعب لازم تكون منضبط بلاش إستثارة الجماهير بش ببرر الي عملتوا الجماهير بالعكس غلط ولازم ياعقبوا ..فيديوهات الاساءة عيب وي ليه بتخلي حد يجرك للناحية التانية لازم كمجهور تترفعوا وتقفوا خلف فريقكم لاتشتموا ولاتغلطوا وإنتوا كسبانيين أو خسارانين ..إحنا عاوزين نرجع الجماهير للاستاد لو حصل عقوبات ..طبيعي يحصل جدل بين الجماهير بس من غير ماتغلطوا إنتوا كده بتاذوا ناديكم ؟









ومن جانبه علق الإعلامي أحمد موسي، على واقعة تنمر بعض جماهير النادي الأهلي على لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا بعد مباراة نهائي دوري الأبطال الافريقي.





وقال موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ندين أى حالة تنمر ضد شيكابالا أو اى مواطن لان في النهاية دي رياضة وليس الهدف منها التعصب".





وتابع موسي: "ياريت الناس كلها تخاف علي بلدها وتدرك قيمة الكلمة لان الوضع أصبح في غاية الخطورة والبلد مش مستحملة كل التعصب ده".





كان محمود الخطيب رئيس الأهلوج قد وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولياتها كالعادة، بل وفوق طاقتها؛ من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة.





ووجه رئيس الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات؛ من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية كما خص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق المسابقة حتى وصلا للمباراة النهائية؛ لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.



