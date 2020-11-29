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رياضة

الدوري الإنجليزي| وولفرهامبتون يتقدم على أرسنال بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
تقدم فريق وولفرهامبتون على نظيره أرسنال بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت الأهداف عن طريق نيتو لاعب نادي وولفرهامبتون في الدقيقة 27، ثم تعادل جابرييل سانتوس البرازيلي في الدقيقة 30 لصالح أرسنال، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، استطاع بودينس لاعب وولفرهامبتون، تسجيل هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 42.

وشهد الشوط الأول إصابة مروعة للمهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز بعد اصطدامه بالمدافع البرازيلي ديفيد لويز لاعب نادي أرسنال مما أدى إلى خروجه عن أرضية الملعب عبر "نقالة".

وبهذه النتيجة، يحتل فريق وولفرهامبتون المركز السادس برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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