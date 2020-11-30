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فرصتين وبس| الإسكان: يجوز التحويل من بنك لآخر حال رفضه التعاقد مع حاجزي الوحدات

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:10 م
الاسكان
الاسكان
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فرح علاء الخولي
قال المهندس عاطف أحمد عبدالله، مدير عام التخصيص والتعاقدات بالإسكان الاجتماعي، إن الطرح الجديد سيكون في محافظات مختلفة، وانه تمت المعاينات للأراضي التي سيتم عليها المدن العمرانية الجديدة، مشيرا الي ان فترة استلام الوحدات السكنية من بعد التعاقد والاستعلام، كاشفا عن ان الوزارة تتيح فرصة للمواطن في حال رفض البنك حالته للتعاقد على الوحدة في اتاحة بنك اخر، ولكن في حال رفضه ايضا تكون هي الفرصة الاخيرة.

وتابع خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الإسكان الاجتماعي شهد طفرة ونقلة غير متوقعة من عام 2014 حيث كان في العهود السابقة كانت الشقة التي تطرح بمساحات ثابتة وهي غرفتين وصالة ونصف تشطيب، ولكن من بعد 2014 اصبح هناك مساحات متفاوتة تبدأ من 80 متر الي 100 متر واكثر وكاملة التشطيب، معقبا: "الشقق على تسليم المفتاح".

واوضح انه تم عمل 13 اعلانا للإسكان في 6 سنوات، وجار حجز وحدات الإعلان الـ14 وعددها 250 الف وحدة، وينقسم هذا الاعلان لشريحتين اسكان محدودي الدخل والاجتماعي واسكان متوسط وهذا وفقا لمتوسط دخل الفرد.

وكشف عن ان اخر موعد هو يوم 10 ديسمبر لحجز 447 زحدة سكنية بـ4 مدن جديدة، لافتا الي ان الدولة غيرت استراتيجيتها لعمل مدن جديدة متطورة على مساحات واسعة لتضمن حياة كريمة للمواطن المصري، وان كل هذه الجهود بدعم من القيادة السياسية وتأكيدا على توجيهات الرئيس السيسي ان يكون لكل مواطن شقة من الدولة، منوها إلى أنه بدءا من الإعلان الثامن اتعتمدت وزارة الإسكان على الدفع الإلكتروني.

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال طلبات التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر غير المنطبق عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في ستة عشر مدينة يوجد بها أولوية، اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020.

طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى كان في مايو الماضي، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).
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