بـ90 مليون دولار.. الكهرباء تكشف عن تفاصيل آخر تعاقداتها مع الجايكا اليابانية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع إنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي " الجايكا" تصل تكلفته الإجمالية إلى 90 مليون دولار، وهو احد المشاريع والخطوات الهامة جدا للدولة للتحول من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية، لافتا إلى أنه تم تحسين الشبكات في أكثر من 47 مركز للكهرباء على مستوى المحافظات.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات اخرى مع الجايكا لتطوير وتحسين 4 مراكز تحكم للكهرباء من ضمنهم مركز الحلمية، كما تتضمن الاتفاقيات تركيب حوالي 490 ألف عداد ذكي، الي جانب مركزين للتحكم في الاسكندرية لتركيب 300 ألف عداد ذكي، إلى جانب شركة شمال الدلتا في دمياط لتركيب حوالي 175 ألف عداد، ويبلغ اجماليهم حوالي 226 مليون دولار.





واشار الي ان الدولة تسعى لتإنشاء أول شبكة ذكية على الشرق الاوسط على مستوى الجمهورية، وهذه الاتفاقيات لها فائدة كبيرة جدا على المواطن فيما يخص الاعطال، الي جانب عدم الحاجة إلى عنصر بشري "الكهربائي" لتحديد مكان العطل او ماشابه ذلك.





يشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تغلق مساء اليوم الإثنين، باب التقديم لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة والعقارات المخالفة، عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء .





كانت وزارة الكهرباء والطاقة فتحت باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء مطلع شهر يوليو الماضي، وذلك لتركيب العدادات الكودية لتقنين أوضاع المخالفين، الذين يستخدمون الكهرباء بنظام الممارسة.





وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيارا كهربائيا بصورة غير قانونية وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى حسب الاستخدام وليس بأرقام مبالغ فيها وهو عداد برقم كود وليس باسم صاحب العقار، ومؤقت لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.