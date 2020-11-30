وحدة السكان بأسيوط تنظم دورة تدريبية "تنمية القيادات الشبابية" لتأهيل الشباب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تضافر كافة جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان وخفض معدلات المواليد والحد من الزيادة السكانية المرتفعة نظرًا لما تتسبب فيه من معوقات لتحقيق التنمية.









وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والعمل على تذليل العقبات أمام هذه القضية الهامة وتحقيق الأهداف المرجوة، موضحًا أن المحافظة متمثلة في وحدة السكان تعمل على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتأهيل وبناء قدرات الشباب وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة مع القيادات التنفيذية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية داخل المجتمع.









كانت وحدة السكان بأسيوط نظمت دورة تدريبية "تنمية القيادات الشبابية" ضمن أنشطتها لتنفيذ خطة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بـ 5محافظات من بينها محافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ؛ وذلك تحت إشراف اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة وبالتعاون مع الجهات الشريكة ؛ وبحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، والدكتور محمد حسين مدرس تنظيم المجتمع المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط وعضو المجلس القومي للمرأة ، ويحيي أبورحمة مدير إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط ، وعلاء الدين سعد مدير مركز التدريب بديوان المحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة التغيرات المكانية بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسئول منظومة الشكوى صوتك مسموع.





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وقال مدير وحدة السكان بالمحافظة إن الدورة التدريبية "تنمية القيادات الشبابية" يشارك بها 30 شابا وفتاة من مديريتي الصحة والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة ، وجامعة أسيوط ، وديوان عام المحافظة وتستمر لمدة 6 أيام بواقع يوم تدريبي واحد بكل جهة تنفيذية من الجهات السابقة حيث بدأت أولى فعاليات البرنامج التدريبي بمحاضرتين حول القيادة والشباب وعدد آخر من المحاضرات وورش العمل لتعريف الشباب بديوان المحافظة واداراته المختلفة والتعامل مع القيادات التنفيذية وذلك بقاعة مركز التدريب الإداري بالديوان العام. لافتًا إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية التي تهدف لإعداد وتأهيل صف ثان من القيادات الشبابية وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لدور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.









وفي سياق آخر أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة تدريب شباب الخريجين على احدث تكنولوجيا التحول الرقمى لتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن خطة الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل واتاحة الفرص التدريبية لهم لصقل خبراتهم ومواهبهم تنفيذا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .









وأشار المحافظ الى ان الوزارة أعلنت عن مبادرة تدريب شباب الخريجين بشرط الا يكون المتقدم قد مضى على تخرجه اكثر من 5 سنوات ويتم التقديم والتسجيل والاطلاع على المزيد من التفاصيل وباقى الشروط المؤهلة من خلال الرابط الالكترونى بالمعهد القومى للاتصالات https://www.nti.sci.eg/dey لافتا الى انه سيتم منح المتدرب مكافأة تحفيزية تصل الى 1000 جنيه شهريًا وسيحصل المتدريب على شهادة من المعهد القومى للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبى بنجاح بالاضافة الى شهادة اكاديمية من الشركات العالمية ( للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية ) .







