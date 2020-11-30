وزير العدل يصدر قرارين بنقل مقار انعقاد بعض المحاكم

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارين بنقل مقر انعقاد جلسات "مدنى وصحة توقيع المطرية"، من محكمة مدينة نصر الجزئية إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة.





كما قرر وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات "أسرة السلام ــ المرج ــ المطرية"، من مجمع محاكم القاهرة الجديدة ومدينة نصر إلى مجمع محاكم مصر الجديدة، على أن يتم العمل بهما اعتبارًا من 6 فبراير القادم.





وقالت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، الإثنين، إن القرارين يهدفان إلى أن تكون الإدارات والوحدات الإدارية في ذات مكان انعقاد الجلسات الخاصة بها، ويتجنب المتقاضون مشقة الانتقال بين أكثر من مكان بإقامة الدعوى في محكمة، ثم المثول أمام المحكمة المختصة في مكان آخر.



