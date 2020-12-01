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منوعات

حقيقة أم لا.. هل تؤثر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أصبح الإمساك بالهاتف وتصفح الانترنت عادة تستحوذ على عدد كبير من الساعات، ما بين المحادثات أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو التصفح بلا هدف،  وفي هذا الصدد يقول علماء النفس إن قضاء الوقت على هاتفك الذكي في التصفح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرد على الرسائل ليس بالأمر السيئ للصحة العقلية.

وعند تحليل مستخدمي Android و iPhone ، وجد الباحثون البريطانيون أن الوقت الذي يقضيه الشخص على الهاتف الذكي مؤشر ضعيف للقلق أو الاكتئاب أو التوتر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وفي هذا الوقت لم يتم العثور على الأشخاص الذين سجلوا درجات عالية في أعراض الاكتئاب ، يستخدمون هواتفهم الذكية أكثر من أولئك الذين يعانون من أعراض اكتئاب منخفضة، ويقول الخبراء إن القلق بشأن مقدار الوقت الذي تقضيه على هاتفك الذكي  بدلًا من الوقت الفعلي الذي تقضيه عليه  من المرجح أن يكون سببًا لأي تأثير نفسي سلبي.

وقالت مؤلفة الدراسة "هيذر شو" من قسم علم النفس بجامعة لانكستر: "من المهم النظر في استخدام الجهاز الفعلي بشكل منفصل عن مخاوف الناس وقلقهم بشأن التكنولوجيا.. وهذا لأن الأول لا يُظهر علاقات جديرة بالملاحظة مع الصحة العقلية، بينما القلق من التكنولوجيا هو ما يؤدي  لظهور مشاكل بالصحة العقلية".

وبالنسبة لدراستهم ، نظر الباحثون في طرق مختلفة لقياس استخدام الهواتف الذكية من خلال مقاييس استخدام الهواتف الذكية (PSU) ، والتقديرات الشخصية والسجلات الموضوعية بناءً على وقت الشاشة، وقام الجزء الأول من الدراسة بتوظيف 46 شخصًا يمتلكون هواتف ذكية تعمل بنظام Android ، وتم تتبع استخدامهم لمدة أسبوع واحد.

وسُئل المشاركون أيضًا عن صحتهم العقلية ، واستكملوا المقاييس السريرية التي تقيس القلق والتوتر وأعراض الاكتئاب، فيما قام المشاركون أيضًا بملء مقياس استخدام الهاتف الذكي (PSU) ، والذي يقيس مدى إشكالية إدراكهم لاستخدام هواتفهم الذكية وقدم تقديرات لوقت استخدامهم.

وبالنسبة إلى PSU ، صنف المشاركون مدى موافقتهم على العديد من العبارات ، مثل "الشعور بالسعادة أو الإثارة أثناء استخدام الهاتف الذكي على مقياس من ست نقاط يتراوح من "أوافق بشدة" إلى "لا أوافق بشدة" ، مع درجات أعلى مما يشير إلى زيادة خطر الإدمان.

أما بالنسبة للجزء الثاني من الدراسة ، فتم اختيار 199 شخص من مستخدمي iPhone ، والذين أكملوا استطلاعًا عبر الإنترنت يطلب منهم الإبلاغ عن استخدامهم للهواتف الذكية من إعدادات 'Apple Screen Time' للأسبوع الماضي.

كما طُلب من مستخدمي iPhone نفس أسئلة الصحة العقلية في الجزء الأول ، وأكملوا مقياس PSU وقدموا تقديرات لاستخدامهم، وعلى الرغم من كثرة التقارير التي تشير إلى عكس ذلك ، فإن مقدار الوقت الذي يقضيه  الشخص على الهاتف الذكي لا يرتبط بسوء الصحة العقلية.

ونوهت "شو" إلى أن "عمليات تصفح الهاتف الذكي اليومية للشخص أو وقت الشاشة لم تنبئ بالقلق أو الاكتئاب أو أعراض التوتر"، بالإضافة إلى ذلك ، فإن أولئك الذين تجاوزوا نقاط التوقف السريرية لكل من القلق العام واضطراب الاكتئاب الشديد لم يستخدموا هواتفهم أكثر من أولئك الذين سجلوا درجات أقل من هذا الحد.
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