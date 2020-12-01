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سيارات

تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن منظمو سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات عن أسماء الفائزين الثلاثة الأولى في فعاليات السباق الذى أقيم منذ أيام في المملكة البحرينية .

وجاء في إعلان اللجنة المنظمة للبطولة أن البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، قد فاز بسباق جائزة البحرين الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات .

أما المركز الثاني فكان من نصيب ماكس فرستابن سائق "رد بول" ، بينما حصل ألكسندر ألبون على المركز الثالث بعد انسحاب المكسيكي سيرجيو بيريز سائق "ريسنج بوينت" بسبب مشكلة في المحرك.

ويعتبر هذا الفوز للمتسابق لويس هاميلتون، سائق مرسيدس ، قد رفع رصيد بطولاته الى البطولة رقم 95 في مسيرة السائق البريطاني بطل العالم سبع مرات.

وكانت قد شهدة فاعليات بطولة جائزة البحرين الكبرى ، حادث مروع هو الأول والاصعب من نوعه في تاريخ البطولة ، حيث قد تعرض سائق فورمولا1 رومان غروغان فرنسي الجنسية ، لحادث اصطدام سيارته على احد جانبي حلبة السباق مما أدى الى اشتعال النيران في سيارته ، وتوقف السباق.

وفى البداية انحرف غروغان عن المضمار بعد الزاوية الثالثة نتيجة الاحتكاك مع دانييل كفيات سائق فريق "هاس"، في الدورة الأولى وانفجرت سيارته عند الاصطدام وانشطرت نصفين .

وخرج السائق الفرنسي بأعجوبة من ألسنة اللهب بعد عدة ثوان، وتم إسعافه على الفور من قبل خدمات الطوارئ على جانب المضمار.

وقال غونتر شتاينر، مدير فريق هاس لشبكة Sky Sports: "إنه بخير، فقد أصيب بحروق طفيفة في اليدين والكاحلين"، مُضيفا: "من الواضح أنه اهتز وخضع لجميع الفحوصات اللازمة بعد تأثير مثل هذا. إنه في وعيه".

وقالت قناة Sky Sports أن هناك 18-20 ثانية فاصلة بين بداية الحادث وخروج غروغان من اللهب، حيث كان النصف الأمامي من السيارة المتهالك والمتفحم، الذي تمكن غروغان من الهروب منه بمفرده، ليعتلي الحواجز الجانبية للمسار.

تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور
تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور
تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور
تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور
تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور
تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور
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