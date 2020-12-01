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أخبار العالم

الهند: تطعيم 300 مليون شخص ضد كورونا بحلول أغسطس 2021

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند هارش فاردهان، أن سلطات البلاد تخطط لتقديم لقاحات إلى 300 مليون شخص بحلول شهر أغسطس المقبل. 

وقال فاردهان في تصريح صحفي، خلال زيارة لمحطة السكك الحديد القديمة في دلهي حيث شارك في توزيع الكمامات بالمحطة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إنه :"بحلول يوليو– أغسطس لدينا خطة لتوفير اللقاحات لنحو 250-300 مليون شخص في البلاد ونحن نستعد لذلك"​​​.

وحث وزير الصحة في الهند على عدم تجاهل وباء كورونا والاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية.

وأضاف: "سنختتم قريبا أحد عشر شهرا من معركتنا ضد كوفيد، منذ ذلك الحين كان أهم مبدأ لحماية نفسك والآخرين هو الحفاظ على النظافة الأساسية والمسافة الجسدية في المعركة ضد كورونا تعتبر الأقنعة الطبية والمطهر أحد أهم أسلحتنا".

وتختبر الهند حاليا 5 لقاحات ضد الفيروس، حيث تجري شركتا "بهارات بايوتيخ" و "زايدوس كاديلا" المرحلة الثالثة من التجارب على هذه اللقاحات.

كما يجري معهد "سيروم" للأمصال في الهند اختبارات المرحلة الثانية من لقاح "سي أيتش إي دي أو إكس 1" الذي طورته جامعة أكسفورد في 17 مركزا طبيا ويستعد المعهد لإجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات.

ويتعاون معهد "سيروم" للأمصال في الهند مع 5 شركات أدوية دولية، بما في ذلك "أسترازينيكا"، في عملية تطوير لقاح ضد "كوفيد-19".

كما أصدرت السلطات الهندية تصريحا بإجراء اختبارات المرحلتين الثانية والثالثة للقاح الروسي ضد الفيروس "سبوتنيك V" في وقت سابق، وتوصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة مختبرات ريديس" إلى اتفاق على إجراء تجارب سريرية للقاح.

واتفق صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة تصنيع الأدوية الهندية "Hetero" على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الهند من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، أول لقاح يتم تسجيله في العالم.
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