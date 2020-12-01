مسئول إسرائيلي: كمية من لقاحات كورونا ستصل إسرائيل في غضون أسابيع

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن رئيس طاقم "لقاحات كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية" د.اوري فينشطاين قال إنه وفقا لتقديراته فان اللقاح ضد فيروس كورونا سيصل إلى إسرائيل في غضون أسابيع بكمية ليست كبيرة، لكن بعد ذلك ستتراكم لقاحات في إسرائيل لإعطائها لكل من يريد ذلك.





وتابع المسؤول الإسرائيلي خلال نقاش في لجنة "شؤون مراقبة الدولة بموضوع اللقاح" البرلمانية ان اللقاح الذي لم يحصل على مصادقة إدارةا لدواء والغذاء الأمريكية (FDA) لن يتم تقديمه واستخدامه في البلاد، في إشارة إلى اللقاح الروسي.





وقال: "نحن نتساعد ونعتمد بشكل أساسي على السلطات التنظيمية الأهم في العالم والتي يوجد لدينا معها علاقات مستمرة".





وذكر أن اللقاحات التي تصل البلاد من الأنواع التي يجب أن يتم إعطاؤها مرتين بمواعيد مختلفة كما تطرقت الجلسة الى اللقاح الاسرائيلي الذي يقوم المعهد البيولوجي على تطويره وذكروا انه وفقا للتجارب فانه حتى الان لم تظهر اية اعراض جانبية على الأشخاص الذين حصلوا عليه.





ووقعت اسرائيل عقدا مع شركة الادوية "موديرنا" والعقد يضمن لها كمية من اللقاحات تكفي مليون مواطن، والاتفاق الثاني وقع مع شركة "فايزر" يوفر كمية تكفي لتطعيم اربعة ملايين مواطن، ووفقا للمخططات فانه سيتم اعطاء اولوية لتطعيم الطواقم الطبية وكبار السن.