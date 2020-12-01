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الزراعة: الرئيس وجه بحصول أصحاب مراكز تجميع الألبان على قورض بفائدة 5% متناقصة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال المهندس مصطفى الصياد  نائب وزير الزراعة  للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن  الرئيس السيسي يهتم بالأمن الغذائي وصحة الإنسان، مضيفا:" مراكز تجميع الالبان  جميعها ملك للقطاع الخاص".

 وأضاف مصطفى الصياد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى  في  برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 826 مركز تجميع ألبان على مستوى الجمهورية وجميعهم قطاع خاص"، مضيفا:" ننتج  6 مليون طن من اللبن في العام  ويغطي استهلاكنا السنوي ونستورد لبن بودرة يستخدم في تصنيع  منتجات أخرى".

وتابع مصطفى الصياد:"  الألبان سلعة سريعة التلف وعندما يتم الحصول على الألبان من  الأبقار لابد من التعامل عه للحفاظ على قيمته الغذائية ويكون غذاء صحي وأمن ".

وأكمل مصطفى الصياد:"  وزارة الزراعة عملت  على  توفير الرعاية البيطرية لرؤوس الثورة  الحيوانية للتأكد من خلوها من الأمراض وانها تحصل على التحصينات"، مضيفا:"  تجميع الألبان كان يتم بشكل عشوائي وتم عمل تطوير لمراكز تصنيع الألبان تطبقا للمواصفات العالمية والرئيس السيسي وجه  بحصول أصحاب  مراكز تجميع الألبان على قروض بفائدة 5 % متناقصة".

ولفت مصطفى  الصياد:"  مصر تصدر الجبنة الرومي من للخارج والدول المستوردة تتابع  مراحل تصنيع المنتج للتأكد من أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية ".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.

وقد أطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، و مضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.

كما عرض وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني، بما فيها المشروع القومي للبتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطرى والمجازر الآلية، والتعاون القائم في هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد القوافل الطبية البيطرية على مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان في المزارع حفاظًا على قيمة الثروة الحيوانية.  

كما عرض وزير الري عددًا من مشروعات الوزارة الخاصة بتوفير مياه الري خاصةً في المناطق الصحراوية الشمالية، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بتحسين آليات الري والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لأهالي المنطقة.
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