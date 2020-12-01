الإيدز مرتبط بالإدمان.. هبة السيد تكشف أبرز 3 طرق لنقل فيروس نقص المناعة

قال الدكتورة هبة السيد مدير الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، الاحتفال باليوم العالمي للإيدز فرصة جيدة للتعريف بهذا المرض، مضيفا أن هذا المرض مشكلة صحية واجتماعية واخلاقية. البرنامجالإيدزللإيدز





وأضافت السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه الأيدز شيء مركب ولا يعتمد على تدخلات وزارة الصحة فقط ويتطلب مجهود كبير، متابعا أن هذا المرض في الماضي كان ليس له علاج ومع الوقت تمكنت أبحاث الدواء من الوصول لأشياء جديدة.





وأكملت الدكتورة هبة السيد، أن طرق انتقال المرض من خلال ثلاث طرق أولها مشاركة الحقن بين متعاطي المخدرات والإدمان مرتبط ارتباط وثيق بمرض الايدز وفيرس سي وبي.





وأوضحت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الأيدر بوزارة الصحة، أنه طريقة العدوى الثانية عن طريق ممارسة الجنس مع شخص مصاب والطريقة الثالثة من الأم المصابة للطفل أثناء الحمل أو الرضاعة، لافتة إلى أن هناك طرق معينة لمنع هذا الأمر.





وأضافت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، أن هذا الفيروس يهاجم جهاز المناعة والأشخاص المصابين بالأيدز فرصهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد كبيرة.



