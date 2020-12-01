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رياضة

الزمالك راحة من التدريبات 3 أيام بعد الخروج من كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، منح اللاعبين راحة من التدريبات  لمدة ٣ أيام  .

فيما تحدث  الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن  إصابة محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأبيض، التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

وقال الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لأشعة طبية لتحديد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الطلائع.

وعن احتمالية إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، قال مصدر داخل الجهاز الطبي: "لن نتمكن من تحديد حجم الإصابة، قبل أن يخضع اللاعب لإجراء أشعة طبية". 

وكان فريق طلائع الجيش حقق مفاجأة بالإطاحة بفريق الزمالك من الدور نصف النهائي لكأس مصر بعد فوز الفريق العسكري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في، وودع حامل اللقب البطولة، وتأهل الطلائع لمواجهة الفائز من الاتحاد والاهلي في النهائي.
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