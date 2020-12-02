بعد 397 سنة.. عودة الظاهرة النادرة لـ الاقتران العظيم بين عملاقَيّ المجموعة الشمسية

يشهد يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري ظاهرة فلكية نادرة حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن اقتران كوكبي المشتري وزحل، ويمر كل منهما خلال 6.1 دقيقة قوسية من بعضهما البعض سيكون هذا أقرب اقتراب لكوكبين منذ عام 1623 و تسمى الاقتران القريب بين كوكبى المشترى وزحل، بالاقتران العظيم لأنها من أندر حالات الاقتران بين الكواكب الضخمة المرئية بالعين المجردة.





وكانت آخر مرة لوحظ فيها مثل هذا الاقتران عام 1980 وكان آخر اقتران عظيم لهما في عام 2000 لكنه كان غير ملحوظ منذ حدوثه لأن الكوكبين كانا على بعد 3 درجات فقط من الشمس.





و‏ترجع ندرة حالات الاقتران الكبيرة إلى الحركة البطيئة للمشتري وزحل عبر السماء ، فكوكبا المشترى وزحل من بين الكواكب التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، بالرغم من أنهما هما الأبعد عن الشمس ، حيث يكمل المشترى وزحل دورتهم حول الشمس في 11.86 سنة و 29.5 سنة على التوالي و يلتحق المشتري بزحل ويؤدي ذلك إلى اقتران كبير، بمعدل مرة كل 19.6 سنة.

‏ ‏

ولا تحدث مثل هذه الاقترانات العظيمة دائما بنفس القدر حيث تحدث أحيانًا عندما تكون الكواكب قريبة جدًا من الشمس بحيث لا يمكن ملاحظتها، كما حدث في عام 2000 وفي أوقات أخرى، قد لا تقل المسافة بينهما أكثر من خمس درجات عرض عشرة أقمار كاملة سيكون الاقتران الكبير لعام 2020 هو أقرب اقتراب للكوكبين منذ عام 1623، ولن يقتربا كثيرًا مرة أخرى حتى اقترانهما الكبير عام 2080.





و‏من القاهرة، سيكون العملاقين مرئيين حوالي الساعة 5:05 دقائق مساء (بتوقيت القاهرة) عند 21 درجة فوق الأفق الجنوبي الغربي، ثم يغربون بعد ساعتين و17 دقيقة من غروب الشمس عند الساعة 7:16 سيكون لمعان كوكب المشترى فائق (سالب 2) بينما زحل سيكون أقل لمعانًا (0.5 ) .





‏وأفضل وقت لرؤية الكوكبين سيكون بعد وقت قصير من غروب الشمس ليلة 21 ديسمبر2020 ‏وسيقع كلاهما في كوكبة الجدى وسيكون الكوكبان مرئيين للعين المجردة أو بنفس مجال الرؤية من خلال زوج من المناظير. نظرًا لاقتراب الزاوي الشديد بينهما.