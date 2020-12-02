كفاية تنمر.. نيللي كريم تنفعل بسبب السوشيال ميديا

كتبت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا لها، تعرب خلاله عن استيائها وضجرها من ظاهرة التنمر التي اجتاحت المجتمع، لا سيما عبر السوشيال ميديا.





وطالبت نيللي كريم، متابعيها بالكف عن التنمر والتجريح في الآخرين، إذ كتبت: « كفاية تنمر.. كفاية تجريح في الناس.. علموا أولادكم الرحمة وتقبّل الآخر».



