ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هبوط أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتراجع وكورونا السبب

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
هبوط أسعار الذهب
هبوط أسعار الذهب
Advertisements
سمر صالح
تراجع الذهب اليوم الأربعاء، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا.

وهبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 % إلى 1808.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادة بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1813.30 دولار.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، إن الكونغرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز أمس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

ومما زاد الضغط على المعدن، تواتر أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4 % إلى 23.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.5 % إلى 985.29 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.4 % إلى 2396.91 دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع اسعار الذهب وتراجع الدولار.. تفاصيل

الذهب يقفز 10 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 يسجل 834 جنيها

هبوط أسعار الذهب عن أعلى مستوى له في 3 أسابيع

انهيار أسعار الذهب تزامنًا مع ارتفاع الدولار | تفاصيل

أسعار الذهب تنخفض بفعل ارتفاع الدولار مع قرب الانتخابات الأمريكية

تراجع أسعار الذهب| تفاصيل

ترشيحاتنا

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة

اليوم.. ثاني أيام تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. جميع الطرق

فاكهة مهملة تساعد على محاربة السكرى.. تعرفى عليها

لأول مرة.. حلا شيحة تعترف بارتباطها وحبها لـ معز مسعود

ألف مليون مبروك.. ويزو تهنئ نجم مسرح مصر بزفافه

بعد تهمة المخالفات المالية لمجلس الزمالك المنحل.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأموال العامة

Advertisements

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لـ أحمد حسام ميدو

بملابس بدائية.. شاهد العثور على قبيلة كاملة من البشر منعزلين عن العالم .. صور

لأول مرة.. حلا شيحة تعترف بارتباطها وحبها لـ معز مسعود

السودان يهدد بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل | اعرف السبب

حريق هائل بجهاز حدائق أكتوبر.. و6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران .. فيديو وصور

العثور على جثتها عارية.. مشهورة انستجرام ضحية جريمة قتل غامضة .. صور

أخبار الرياضة | وكيل بن شرقي يرد على ميدو.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد توديع الزمالك لكأس مصر

قفزة حادة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

الصحة العالمية: إصابات كورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف

عميد طب الإسكندرية: سنتكفل وشركة المقاولات بعلاج أميرة "ضحية السقالة" داخل أو خارج مصر.. فيديو

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

بعد تهمة المخالفات المالية لمجلس الزمالك المنحل.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأموال العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة

فوربس تختار «رامي يوسف» ضمن أبرز المبدعين الشباب على قائمتها لعام 2021