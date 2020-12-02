"ورثة آل الشيخ" فى مكتبة مصر الجديدة.. غدا الخميس

تستضيف مكتبة مصر الجديدة ، في الخامسة والنصف مساء غدًا الخميس٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "ورثة آل الشيخ" للكاتب أحمد القرملاوي والصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية٬





٬ ويناقش الرواية كلًا من الدكتور عبدالحافظ بخيت، والكاتب محمد علي.





تقول ايمان مهدى ، مدير مكتبة مصر الجديدة ان الرواية تعد خامس أعمال الكاتب الروائية، حيث يضع بين أيدينا رواية أجيال لها مذاق مختلف، يصحبنا فيها عبر شوارع القاهرة القديمة وحكاياتها التي بلانهاية؛ حكايات عشق وألم وفَقْد، انتصارات صغيرة وهزائم مدوِّية.. إنها حكاية زمن يتسرَّب فلا نستطيع إيقافه





اشارت مهدى ، ان "القرملاوي" يحكى عن أسطورة الكنز الذي تناقلتها عائلة "الشيخ"٬ وطوال الوقت يحاول أن يقنعنا بأن الكنز المخبوء قدر لواحد من المختارين بين سلالة "الشيخ" أن يعثر عليه٬ لكن في الحقيقة الكنز ليس مالا أو مجوهرات علي طريقة علي بابا٬ إنما الكنز الحقيقي الذي قصده وأراده الشيخ الكبير مؤسس العائلة٬ هو ذريته نفسها٬ تلاحمها واحتواء أفرادها لبعضها البعض





أحمد القرملاوي، كاتب وروائي من مواليد 1978. نشر مجموعته القصصية الأولى "أول عباس" في عام 2013. وصدر له حتى الآن خمس روايات منها روايته "أمطار صيفية" التي حازت على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة المؤلف الشاب عام 2018، روايته "نداء أخير للركاب" التي نالت على أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2019.





ولد أحمد القرملاوي في القاهرة، مصر في عام 1978، انتقل مع عائلته إلى دولة الكويت حيث عاش وأكمل دراسته الثانوية فيها، ثم عاد إلى مصر ليكمل تعليمه الجامعي وتخرج في كلية هندسة التشييد في الجامعة الأمريكية في القاهرة وكان الأول على دفعة الهندسة عام 2001. وبعدها نال على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدنبرة في اسكتلندا. يعمل القرملاوي مديرا لشركته الخاصة في مجال التصميم الداخلي والتصميم المعماري وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.





نشر كتابه الأول في عام 2013 في معرض القاهرة الدولي للكتاب وهي مجموعة قصصية قصيرة تحت عنوان "أول عباس" الصادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع. وبعدها بعام، نشر روايته الأولى "التدوينة الأخيرة" الصادرة عن دار المصرية اللبنانية، ثم روايته الثانية "دستينو" في عام 2015، وبعدها روايته الثالثة "أمطار صيفية" في عام 2016 والتي فازت بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع المؤلف الشاب، كما حصلت روايته "نداء أخير للركاب" التي نُشرت في عام 2018 على جائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2019.



