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ديني

مديرية أوقاف المنيا: الإسلام يدعو إلى النظافة والجمال وتطهير بيوت الله

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:56 م
مديرية أوقاف المنيا
مديرية أوقاف المنيا
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محمود ضاحي
تواصل مديرية أوقاف المنيا اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وأكدت مدير مديرية أوقاف المنيا أن القيام على نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها من سمات أهل الإيمان ، وأنه إذا كان الحفاظ على النظافة والطهارة مطلبًا شرعيًا ، وسلوكًا حضاريًا فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا ، والوزارة لا تدخر جهدًا في خدمة بيوت الله وتطهيرها ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها.

كشفت وزارة الأوقاف عن مجهوداتها في مجال البر والمساعدات الإنسانية طوال العام الحالي الذي شارف على الانتهاء 2020، مؤكدة أنها لم تقتصر على الدور الدعوي للوزارة ولكنها اتخذت خطوة جديدة لم تشهدها وزارة الأوقاف من قبل، وهي المشاركة المجتمعية من خلال المساعدات للأرامل والأيتام والقروض الحسنة للشباب، مشيرة إلى أنها صرفت في ذلك أكثر من 300 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية.


وقالت: "تم صرف 173,646,028 جنيه مساعدات في مجال البر، كما تم صرف 32,558,120 جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى".


وأضافت أنها نجحت في  توزيع 1200 طن من لحوم أضاحي الأوقاف، على مليون ومائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة تقدر بنحو 115 مليون جنيه.


ومؤخرا تم مضاعفة المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم ليكون 400 ألف جنيه سنويًّا، بدلًا من 200 ألف جنيه، خدمة للقرآن الكريم وحفظته.


وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها حققت رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح 508 مساجد جديدة خلال أشهر 9 و10 و11/ 2020م.

وتم فرش أكثر من 1200 مسجد بكمية فرش بلغت نحو 380 ألف متر مربع، منها 782 مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش بلغت نحو 250 ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وبتكلفة بلغت 43,359,384 جنيه، بالإضافة إلى فرش نحو 418 مسجدًا تم فرشها بكمية فرش بلغت نحو 130 ألف متر مربع بالجهود الذاتية، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

من جانبه قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، إن عدد المساجد على مستوى الجمهورية يبلغ 100 ألف مسجد.

وأوضح "طايع"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الوزارة قامت بحركة إعمار وصيانة كبيرة لجميع مساجد الجمهورية في فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم تحدث من قبل داخل الوزارة في تطوير وإعمار المساجد والجوامع.
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