مدبولى: نسعى لتقليل نسب الفقر.. والزيادة السكانية التحدي الحقيقي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: "إننا نعى تماما أن التحدى الحقيقى للعشر سنوات القادمة فى كيفية ضبط الزيادة السكانية وتخفيض معدلات الزيادة".









وأضاف مدبولى، خلال كلمته المذاعة اليوم، الخميس: "إننا نسعى لتقليل نسب الفقر فى مصر، ونعمل للقضاء على الفكرة التى تثار لدى العديد من الأسر البسيطة وهى أن الطفل بييجى برزقه".









وأشار إلى أن النتائج تدل على أنه كلما زاد عدد الأسرة يزيد الفقر بصورة كبيرة جدًا، منوهًا إلى أن "كل طفل له احتياجاته ومصاريفه، ونحن كدولة وحكومة نضع برنامجا كاملا للتخلص من هذا الموضوع".









وأوضح أن أثر التعليم واضح، فكلما زاد مستوى التعليم قل مستوى الفقر، لذلك نسعى للرفع من جودة التعليم وفى حجم المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى متوسط استهلاك الأسر، وهو تأثير للدعم المباشر الذى تقوم الدولة بتقديمه فى كل النواحى.