اتحاد الكرة: 3 أندية توافق على إنشاء فريق الكرة النسائية

تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موافقة ثلاثة أندية على إنشاء فريق الكرة النسائية تمهيدا للمشاركة في المسابقات المحلية.





وضمت قائمة الفرق الثلاثة التى أرسلت موافقة على إنشاء فريق الكرة النسائية إلى الجبلاية كلا من: الجونة والبنك الأهلي وطلائع الجيش.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أقام حفل توزيع جوائز الافضل في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019 /2020، بحضور وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد، والمشرف علي الكرة النسائية، كما حضر الحفل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وعدد من رموز لعبة كرة القدم النسائية.





وتم تسليم درع بطولة الدوري لنادي وادي دجلة بطل الدوري، وتم تكريم فريق كفر سعد صاحب المركز الثاني وفريق الطيران صاحب المركز الثالث.





وتم منح كاس اللعب النظيف لنادي المعادي واليخت وكاس الروح الرياضية لنادي الطيران، كما تم تكريم الأندية الخمسة الصاعدة للدوري الممتاز موسم 2020 /2021 وهي مركز شباب البرجاية بالمنيا ونادي الهرم ومركز شباب القلعة ومركز شباب اجا ونادي دلفي، كما قام اتحاد الكرة بدعم الأندية الخمسة ماليا استعدادا للموسم القادم.





وقامت سحر عبد الحق بتكريم وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج المسئولين عن لجنة الحكام.





وتم منح جائز أفضل لاعبة لانجي عطية ومهيرة علي، وجائزة افضل حارسة مرمي لفرح سمير، وجائزة أفضل لاعبة صاعدة لندى خالد وجائزة هداف الدوري لنادين غازي.





وكشف اتحاد الكرة عن شعار دورى الكرة النسائية الموسم المقبل عبر مقطع فيديو خلال حفل الأفضل فى الموسم المنقضى.





وكرم اتحاد الكرة الراحل محمد حلمي المسئول عن ملف الكرة النسائية وذلك على هامش خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" في دوري كرة القدم النسائية الذى يجرى بأحد فنادق القاهرة.





ونشر الموقع الرسمى للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاربعاء صورا من استعدادات حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية، للموسم الكروي 2020/2019 بعد موسم طويل وشاق توقف لفترة كبيرة بعد انتشار جائحة كورونا في البلاد.





وأقيم الحفل بحضور الدكتورة سحر عبدالحق المشرف العام على الكرة النسائية وعضو مجلس ادارة الاتحاد في احد فنادق القاهرة ولأول مرة يتم اقامة حفل أوسكار للكرة النسائية لتكون أول جائزة رسمية من نوعها.





وتم خلال حفل اوسكار اليوم تتويج فريق وادي دجلة بالدوري العام بعد فوزه باللقب الحادي عشر في تاريخه بالإضافة الى تكريم صاحبي المركز الثاني والثالث فريقا كفر سعد والطيران.





بالإضافة الى تكريم الأندية الخمسة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية الى الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021/2020 بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.





يذكر أن منتخب مصر للكرة النسائية اختتم معسكره المفتوح ضمن استعدادات المنتخبين الأول للسيدات ومنتخب الأنسات تحت 20 سنة لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم.





واقيم المران الأخير في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، حيث حرصت على متابعة آخر استعدادات المنتخب الوطني كما حضر المران الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بالاتحاد.





ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكر مفتوح يوم 5 ديسمبر يستمر حتي يوم 9 ديسمبر وتقرر إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الانسات في اليوم الأخير للمعسكر.





واجتمعت سحر عبد الحق مع أولياء امور اللاعبات وتحدثت عن سعادتها بالتزام اللاعبات بحضور التدريبات في المواعيد المجددة وقالت إن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق الجهاز الفني من أجل رفع المستوى وطالبتهم بضرورة التكاتف خلف المنتخب وأن الفترة المقبلة ستشهد شكل جديد وصورة جيدة للكرة النسائية وإنها تسعى لمشاركة الأندية الشعبية في دوري الكرة النسائية خاصة بعد اشتراك الجونة والبنك الأهلي وفي الطريق أندية أخري كبيرة مما يساهم في نشر اللعبة وتسويق الدوري ووجود عائد مادي قوي.





وأثنى أحمد رمضان على مستوى اللاعبات وقال إن هناك ارتفاعا في المستوى وأن درجة استيعاب اللاعبات للتدريبات مرتفعة بشكل ملحوظ ووجه الشكر لأولياء الأمور على تعاونهم.





كما تحدث عن البرنامج التدريبي الموضوع للمنتخب حتى 31 ديسمبر 2021، وذلك بهدف الاستعداد لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية وأن أمامه وقت كاف لتطوير الأداء ورفع المستوي حتى يرتقي للمستوى الدولي ومواجهة المنتخبات الأفريقية.